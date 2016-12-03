В ДТП погибла семья полицейского из Саранска

Страшная авария произошла 25 декабря недалеко от райцентра Кочкурово. ВАЗ двенадцатой модели столкнулся с «Ладой Приорой». В ДТП погибли три человека: водитель «двенадцатой» 34-летний майор полиции Анатолий Марков, его беременная супруга 34-летняя Ольга и пассажир «Приоры», 21-летний житель Саранска Сергей Киреев. Еще два человека - водитель и второй пассажир «Приоры» - получили серьезные травмы.

Известно, что Анатолий Марков служил участковым в отделе полиции № 1 УМВД РФ по городскому округу Саранск. Его подведомственная территория - часть улиц поселка Николаевка. Супруга полицейского работала в детском отделении республиканского противотуберкулезного диспансера медсестрой. Утром 25 декабря они отвозили своего 8-летнего сына Артема к бабушке в Кочкуровский район, а на обратном пути по дороге в Саранск попали в жуткую аварию. Произошла она в 11.30 на 31 км трассы Саранск - Кочкурово. По информации из республиканской Госавтоинспекции, по предварительным данным, Анатолий Марков не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Приорой», за рулем которой находился 21-летний студент.

Судя по повреждениям, «двенадцатую» занесло на скользкой дороге, развернуло и вынесло на встречку правым боком, именно туда передней частью въехала «Приора». Как сообщили в УГИБДД по РМ, место ДТП очагом аварийности не является, однако инспекторы нашли сразу несколько транспортно-эксплуатационных недостатков дороги - просадку дорожного полотна (колейность) и заниженный уровень обочины. Следственный комитет РФ по РМ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

ДТП, в котором погибли сразу три человека, вызвало большой резонанс среди пользователей социальных сетей. Пост о страшном ДТП собрал несколько сотен комментариев. Вот наиболее любопытные из них:

- Толик был лучшим водителем! ДТП произошло из-за плохого состояния дорожного покрытия, а не из-за того, что Анатолий лихачил. Он не мог так отнестись к своим близким. Его жена была на 4 месяце беременности. ДТП - роковое стечение обстоятельств, я знал Толика лично и никогда не мог и не могу усомниться в его способностях. Он - идеал человека и сотрудника. Мы никогда не забудем о нем, о его жене Ольге и сыне Артеме!

- В другой машине ребята молодые были, интеллигентные, трезвые, один погиб, другой сильно пострадал, а третий на ногах был, но в стрессе. Скорее всего, у них черепно-мозговые травмы. Один из парней родителям рассказывал, что увидел только, что «двенадцатая» зацепила обочину и вылетела на них, и он отключился, очнулся только в «скорой».

- Никто не виноват, есть свидетель, тоже водитель, он помогал, страшно говорить, доставать пострадавших. «Двенадцатую» занесло два раза, на второй раз водитель не справился, авто пошло боком на встречку, никто не гнал, ни те, ни эти.

- Дорога там ужасная, КамАЗы колеи накатали, и в сухую погоду машину кидает, всегда со страхом по этой дороге проезжаем - от кочкуровской объездной и до Семилея.

- Вчера на том же месте развернуло, машина полная была. Благо скорость небольшая и встречки не было. Дорога - лёд. Эти участки считаются наиболее опасными. Хотя там вся дорога такая!

- Вина полностью, я считаю, лежит на дорожных службах, мы в прошлом году на этом участке дороги улетали, ехали небыстро, вся дорога сплошная колея от большегрузов и наледь, зад бросает, и машина становится неуправляемой. С прошлого года ничего не изменилось.