Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление салона общественного транспорта

В минувший четверг Глава Саранска Петр Тултаев провел встречу с жителями города, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья. Это первая расширенная встреча градоначальника с данной категорией граждан. В первую очередь градоначальник подчеркнул ее важность.

«Считаю, что такие встречи нужны и должны стать регулярными, - подчеркнул Петр Тултаев. - Понимаю, что для вас очень важны и необходимы некоторые вещи, которые для обычных людей не представляют особой важности и являются обыденными. Хотелось бы, чтобы именно такие проблемы сегодня были обозначены. А мы, в свою очередь, постараемся их решить, если это в наших силах. К сожалению, в Саранске сегодня проживает более 32,5 тысячи инвалидов, за каждым из которых стоит человеческая боль».

Первое слово было предоставлено Галине Учаевой, которая и была инициатором этой встречи. Побывав на личном приеме граждан у Петра Тултаева, она обращалась за помощью в подготовке и участии в спортивных соревнованиях мирового уровня. Теперь она поблагодарила Главу Саранска за оказанную помощь и отчиталась о достигнутых результатах - бронзовой медали.

Далее она обозначила проблемы в работе специализированного транспорта для инвалидов-колясочников, находящегося на балансе МП «Горэлектротранс». Корректировки, по ее мнению, требовал режим работы «газелей». Также она попросила забронировать определенное время для инвалидов-спортсменов. Петр Тултаев пообещал пойти навстречу такому пожеланию и дал соответствующее поручение директору транспортного предприятия Петру Дергунову.

Следующие несколько вопросов затрагивали доступную среду и удобство передвижения для людей с ограниченными возможностями. Это касалось как улиц города и объектов социально-культурного назначения, так и многоквартирных домов.

Рясимя Манерова, проживающая на улице Солнечной, подняла вопрос об оплате лифтов-подъемников, размещенных в домах. Плата за их работу должна ложиться на всех собственников дома, однако многие горожане против этого.

«Проблема нам известна, - ответил градоначальник. - Изучив ее, мы пришли к решению покрывать затраты на их содержание из бюджета города. Пока в Саранске такие лифты оборудованы в 8 МКД. К сожалению, не во всех многоэтажках есть возможность обеспечить доступную среду для людей, передвигающихся в инвалидных колясках».

Представители общества слепых также обозначили ряд важных для них проблем. Одна из главных - это приведение в порядок подходов к офису общества, расположенного на ул. Терешковой, а также предприятию, где трудятся люди с плохим зрением. Петр Тултаев пообещал в одну из «мэрских суббот» оценить состояние пешеходных тротуаров на обозначенных участках, а к работам приступить предстоящей весной.

Председатель общества глухих Ольга Зубаровская обозначила проблему трудоустройства людей с плохим слухом и доступности спортивных объектов для занятий этой категории инвалидов. Она также поблагодарила Петра Тултаева за эту «мэрскую субботу» для людей с ограниченными возможностями и передала восхищение Саранском от всех тех, кто приезжает в столицу Мордовии из других регионов.

От Валерия Кирдяшкина поступило предложение по примеру Казани оснастить общественный транспорт голосовым оповещением номера маршрута для удобства тех, кому проблематично разглядеть номера из-за плохого зрения. Мэр пообещал изучить опыт Татарстана.

После конструктивного диалога Петр Тултаев вручил награды участникам соревнований и поблагодарил всех присутствующих за активность.

«Вопросы, которые решить в наших силах, мы обязательно решим. Остальные тщательно обсудим, рассмотрим возможности и обязательно дадим вам ответ. От проблем мы прятаться не привыкли. Лучше сказать открыто, чем увиливать от ответа, - подчеркнул Тултаев. - К сожалению, не всегда есть понимание со стороны здоровых людей. Но наше общество постепенно меняется, должно пройти время, чтобы мы стали другими».