Петр Потапкин познакомился с Марией Крючковой больше двух лет назад. Они стали поддерживать близкие отношения, но в официальном браке не состояли. У Крючковой был ребенок - 7-летняя Варвара. В марте этого года у Петра и Марии родился совместный ребенок - дочь Арина. Но семейная жизнь не ладилась, ее сопровождали частые ссоры и конфликты, в том числе из-за ревности. Страшная развязка наступила летом этого года - Потапкин в разгаре очередного скандала жестоко расправился со своей возлюбленной и намеревался отправить на тот свет и падчерицу, но вовремя подоспели полицейские.

«Вечером 13 июня я была дома вместе с мамой и сестрой Ариной. - рассказала на следствии дочь погибшей Марии Крючковой 7-летняя Варвара. - В это время в дом забежал Потапкин. К нам домой он приходил и раньше. Ему разрешала заходить моя мама, хотя с нами он постоянно не жил. Я называла его «дядя Петя». Потапкин был пьян. Это было заметно по тому, что от него пахло алкоголем. Он кричал и ругался на маму матом. Вел себя очень зло. Подбежал к маме, двумя руками схватил ее за шею и стал душить. Я все это видела, сильно за маму испугалась, поэтому громко закричала, чтобы Потапкин перестал душить маму.

Дядя Петя услышал меня, отпустил маму и подошел ко мне. Глаза у него были очень злые. Он сильно ударил меня кулаком по лицу. Мне было очень больно. Сразу после удара Потапкин схватил меня за волосы и так протащил из кухни в мою комнату, где толкнул на пол. Когда он тащил меня за волосы, я кричала от боли, но дядя Петя не обращал на это внимания. Он закрыл дверь в комнату снаружи, но я слышала, как Потапкин избивает мою маму. Я слышала удары по телу, но сделать ничего не могла. Мама кричала, ей было больно. Еще я услышала, как она закричала: «Варя, я в подполе». Я поняла, что Потапкин ее туда столкнул.

Я вышла из комнаты и подошла к открытому подполу. Потапкина в это время нигде не было. Я подумала, что он спрятался. Увидела, что мама сидит внизу. Халат, лицо и руки у мамы были в крови. Откуда у нее шла кровь, я не видела, но видела, что лицо у нее сильно разбито от ударов. Когда я стояла на краю подпола и смотрела вниз, Потапкин незаметно подошел сзади и ударил меня в спину рукой, столкнув в подпол. От удара я упала в подпол маме на колени. Дядя Петя прыгнул в подпол следом за мной и закричал: «Я убью вас, копайте могилы!». Он был такой злой, что я думала, что он на самом деле может убить меня, и очень сильно испугалась.

Потапкин продолжал лупить маму руками и ногами. От ударов мама перестала двигаться и затихла. Я подумала, что она потеряла сознание. Все это происходило на моих глазах, я думала, что он хочет и может ее убить. Я очень сильно переживала за маму, поэтому кричала. Когда мама потеряла сознание, Потапкин стал бить меня кулаками по лицу. От ударов мне было очень больно. Он снова крикнул нам: «Копайте себе могилы!».

Затем Потапкин кинул мне мобильный телефон и сказал, чтобы я звонила мужчине, с которым моя мама жила до того, когда еще не было моей младшей сестренки Арины. Я никому не звонила, потому что не знала, кому звонить. Тогда Потапкин сказал: «Поехали». Он достал меня из подвала, заставил умыться. Я боялась ослушаться. Я села вместе с Потапкиным в машину. Он сказал, что мы поедем к мужчине, который был с мамой. От ударов по голове я плохо понимала, куда мы едем. Я показывала дорогу наугад. Я боялась, что дядя Петя продолжит меня бить, поэтому показала ему случайный дом. Кто в нем живет, я не знала.

Потапкин остановил машину возле дома, вышел и через калитку пошел к дому. Из него выходили женщина и мужчина и о чем-то говорили с Потапкиным. Думаю, они заметили, что лицо у меня было разбито. Мне было больно. От боли я не могла поднять голову, поэтому она у меня была наклонена. Потапкин спросил меня: «Этот мужчина?». Я боялась, что если скажу нет, то мне придется с ним ехать куда-нибудь дальше. Потому сказала, что этот, хотя видела его в первый раз.

После разговора с мужчиной дядя Петя сел в машину, схватил меня за волосы и стал больно трепать. Вскоре мы поехали к дому. Потапкин потребовал, чтобы я со своего мобильного позвонила бабушке. Я набрала, а он выхватил у меня телефон и сказал ей, чтобы она приезжала за дочерью, то есть за моей мамой. Что еще он сказал по телефону, я не слышала. У меня сильно болела голова от побоев.

В доме я легла в своей комнате на кровать, но тут же зашел Потапкин, схватил меня за волосы и рывком скинул с кровати на пол. Мне было больно. Он ругался, что я притворяюсь. Когда я была на полу, дядя Петя наступил мне ногой на горло и сильно надавил, мне нечем стало дышать. Я испугалась, что Потапкин хочет меня убить, плакала, но в это время к нам в дом зашли двое мужчин в форме полиции. Дядя Петя убрал ногу с моей шеи».

Бригада «скорой помощи» доставила мать и дочь в районную больницу, где женщина скончалась, а девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой в отделение реанимации.

«При Потапкине я боялась сказать полицейским, что он сделал, и от испуга стала бегать по комнате, - продолжает рассказ Варя. - Все это время мама оставалась в подполе. Как я думала, без сознания. Если бы не полицейские, Потапкин бы меня убил. Позже врачи сказали, что после избиения у меня были сломаны ребра.

...После смерти мамы я живу в доме у бабушки в городе Лукоянове. С бабушкой мне хорошо, но мамы мне очень не хватает, заменить мне ее никто никогда не сможет…»

Уроженец деревни Мордовские Полянки Ельниковского района Петр Потапкин уже привлекался к уголовной ответственности за распускание рук. В феврале этого года мировым судьей Ельниковского района он был признан виновным в нанесении побоев и приговорен к 2 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 15 процентов его заработка. Еще раньше он держал ответ по своим «излюбленным» статьям «Побои» и «Угроза убийством» - Потапкин тогда сильно поколотил Марию Крючкову. Правда, дело было прекращено в связи с примирением сторон - Мария простила Петра, для того чтобы в следующий раз он забил ее до смерти.

Как сообщили в Следственном комитете РМ, Потапкин также заставлял девочку фотографировать то, как он издевается над ее матерью. В рамках расследования мобильные телефоны, на которые делались эти фото, были изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу.

В отношении Потапкина была проведена психиатрическая судебная экспертиза, которая показала, что в момент совершения преступления он в полной мере мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, то есть был признан вменяемым. Свою вину обвиняемый признал полностью.

Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал Потапкина виновным в совершении инкриминированных преступлений и назначил ему 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.