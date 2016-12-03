Дементьеву оставили условное наказание

Верховный суд Мордовии оставил в силе условный приговор 53-летнему Александру Дементьеву - бывшему главе Теньгушевского района. Напомним, что приговор районному чиновнику вынесли со второй попытки и он оказался весьма мягким. Первый приговор был отменен из-за допущенных нарушений уголовно-процессуального законодательства - по нему Дементьев получил 3 года колонии общего режима со штрафом в 3 миллиона рублей. По второму приговору экс-глава района отделался уже 3 годами условно со штрафом в 2,5 млн рублей. Прокуратура Мордовии посчитала такое наказание слишком мягким и обжаловала решение районного суда в вышестоящей инстанции. Однако, когда дело дошло до судебного разбирательства в Верховном суде, представители прокуратуры заявили, что отзывают апелляционное представление и настаивают на том, чтобы условное наказание по второму приговору вступило в силу. В итоге суд утвердил приговор Теньгушевского суда.

Задержали главу Теньгушевского района 2 августа 2014 года по подозрению в получении взятки в полмиллиона рублей. Следствие утверждало, что высокопоставленный районный чиновник просил такие деньги с предпринимателя за передачу тому земельного участка для реализации бизнес-проекта. Коммерсант перевел за решение вопроса два транша по 100 тысяч рублей. Оставшиеся деньги чиновник получить не успел, поскольку был задержан.

Другой эпизод обвинения также был связан с землей. По нему глава района обвинялся в получении от занимающихся бизнесом супругов взятки в размере 800 тысяч рублей за предоставление им в аренду земельного участка.

Правоохранители также настаивали на том, что глава района незаконно получил 900 тысяч рублей от участников ярмарки, проводимой в селе Теньгушево. По еще одному эпизоду прибыльных операций следствие считало, что Дементьев получил 150 тысяч рублей от директора «Теньгушевотеплосервиса» за заключение договора аренды половины блочной котельной, принадлежащей муниципальному району. Полученные средства чиновник должен был внести в бюджет муниципального района, но делать этого не стал.