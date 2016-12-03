Фанфурик смерти

Всю минувшую неделю Россия разбиралась с последствиями массового отравления метиловым спиртом жителей Иркутска. В результате употребления спиртосодержащей настойки «Боярышник» пострадали более ста человек, семьдесят семь из них скончались. Сиротами остались несколько детей. Власти уже распорядились ужесточить контроль над оборотом спиртосодержащей продукции. Но помогут ли эти меры реально изменить ситуацию? Суть вопроса изучил корреспондент «ВС».

Врачи оказались бессильны

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Первые пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения города с вечера 17 декабря. Позже было установлено, что все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник». Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт, или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. Большинству пострадавших медицинская помощь была уже не нужна, интоксикация оказалась настолько сильной, что медики были просто бессильны. Масштаб бедствия достиг таких размеров, что в Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации, а информация об отравлении суррогатным алкоголем попала на первые полосы не только федеральных изданий, но и зарубежной прессы.

В течение нескольких дней от последствий отравления скончались семьдесят пять человек. Еще свыше тридцати человек на сегодняшний день остаются в медицинских учреждениях. Следственным управлением СК РФ по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по 238-й статье УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Проведенные экспертизы подтвердили, что причиной всех смертей стало отравление метанолом.

Через двое суток сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих распространителей спиртосодержащей продукции. При обыске у них были изъяты более двух тысяч емкостей спиртосодержащей настойки «Боярышник» общим объемом более пятисот литров. Вскоре стражи порядка обнаружили целый цех по розливу «Боярышника» и четырех марок водки. Появились и другие задержанные - их общее число увеличилось до тринадцати. В судах прошли первые заседания об избрании для задержанных меры пресечения. Однако из тринадцати человек в следственный изолятор был помещен только поставщик спиртосодержащей настойки. Еще одну женщину, которая занималась продажей настойки, суд освободил по состоянию здоровья, остальные же десять фигурантов были помещены под домашний арест. К концу недели массовое отравление в Иркутске обсуждали уже практически все мировые СМИ. Соответствующий вопрос был задан Президенту России на ежегодной пресс-конференции.

- Это ужасная трагедия, просто нет слов. Страшное безобразие, поскольку контролирующие и прочие органы не предотвратили трагедии. Что там произошло: ряд граждан, причем иностранного государства, организовали работу по производству препаратов для очистки ванн и использовали спирт, который не является ядом. Один из деятелей решил заработать - не понимая, что делает, добыл технический спирт и использовал, - отметил Владимир Путин.

В отношении заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Михаила Лужнова было возбуждено уголовное дело о халатности. По версии следствия, он не предпринял мер по проверке информации о незаконной продаже «Боярышника». В Следственном комитете подчеркнули, что дополнительные следственные действия проводятся в правительстве Иркутской области. Тем временем в самом Иркутске следователи изъяли 10 тонн метанола и шесть тонн изготовленного из него стеклоочистителя. Ближе к концу недели Следственный комитет сообщил, что выявлены и перекрыты все каналы распространения «Боярышника» в Иркутской области.

Идущие на смерть

Следует отметить, что Иркутская область далеко не единственный регион нашей страны, где были зафиксированы случаи отравления людей алкогольными суррогатами. К примеру, в Мордовии только в этом году в результате употребления различных спиртосодержащих жидкостей скончались восемнадцать человек, пострадавшими же числятся около сорока человек. При этом, как показывает статистика, в 2016 году зафиксировано снижение подобных случаев. В прошлые годы ситуация была гораздо хуже. Похожая история наблюдается и во многих других регионах России. Уже после трагедии в Иркутске похожий случай массового отравления людей был зафиксирован в Оренбургской области. Там несколько человек употребили водку, в состав которой входил метиловый спирт. Один человек погиб. По предварительной информации, некачественное пойло было доставлено в нашу страну из Казахстана.

Эксперты, комментируя случившееся, практически в один голос твердят о том, что обвинять одних только производителей и поставщиков алкогольных суррогатов было бы неправильно. Да, они виноваты, потому что любой продукт, поступающий на реализацию в торговые точки, должен соответствовать установленным требованиям качества. Но важно понимать: спиртосодержащая настойка «Боярышник» изначально не предназначена для употребления внутрь в таких количествах, в которых ее употребляли погибшие. Равно как и жидкость для очистки стекол автомобиля в зимний период, случаев отравления которой также предостаточно. Однако вследствие дешевизны эти с позволения сказать напитки в последние годы приобрели такую популярность среди малообеспеченных, но сильно пьющих слоев населения, что становится просто страшно.

Специалисты в качестве первопричины иркутской трагедии называют высокий уровень алкоголизации населения в нашей стране и практическое отсутствие системы помощи лицам, страдающим алкогольной зависимостью. Дело в том, что услуги платных клиник людям, употребляющим в качестве алкоголя антифриз, «Боярышник» и прочие спиртосодержащие жидкости, недоступны. А в государственных лечебных учреждениях соответствующие услуги в большинстве своем являются простой формальностью. Так что решать в первую очередь необходимо именно эту проблему, не забывая при этом контролировать качество продукции в аптеках и других торговых точках, реализующих спиртосодержащую продукцию.

После трагедии в Иркутске соответствующие мероприятия были проведены практически по всей стране. К примеру, в Мордовии за одни только сутки сотрудниками правоохранительных органов были изъяты из оборота более четырех тысяч флаконов спиртосодержащей продукции бытового и лекарственного назначения. Львиная доля изъятого приходится на столицу региона. Как сообщают в пресс-службе республиканского МВД, все это «добро» направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения соответствующих исследований. На всякий случай в силовом ведомстве просят граждан воздержаться от покупки этой продукции и своевременно информировать органы о фактах продажи спиртосодержащих жидкостей. Однако эксперты справедливо опасаются, что это были всего лишь разовые акции, и через некоторое время все вернется на круги своя. Необходимо признать, что опасения эти отнюдь не лишены оснований. Увы, государственная машина в большинстве подобных случаев реагирует только по факту. Говорить о системном контроле над оборотом спиртосодержащей продукции пока не приходится.

Подорожает Валокордин

Именно об этом заявила, комментируя массовое отравление в Иркутске, министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По ее словам, в Иркутск было завезено несколько тысяч литров технического спирта под видом косметической продукции «Боярышник».

- Отсутствие вообще регламентов по техническому спирту в стране и отсутствие экспертизы жидкостей, которые содержат тот или иной спирт, привели к трагедии. Сейчас с этим работает комиссия по алкогольному регулированию, - заявила Вероника Скворцова.

Но говорить, что даже после массового отравления в Иркутске ситуация в сфере контроля над оборотом спиртосодержащей продукции в России изменится коренным образом, увы, не приходится. Хотя бы потому, что предложенные меры, мягко говоря, неоднозначны. Власти, к примеру, предлагают продавать спиртосодержащие настойки, в том числе так популярный среди пенсионеров валокордин, исключительно в аптеках и только по рецепту врача. Честно говоря, так себе идея. Особенно если учесть, что с 2017 года планируется увеличить акцизы на алкогольную продукцию. Говоря простым языком, более-менее качественный алкоголь станет для страждущих еще более недоступным, чем сейчас. Но пить-то они все равно не перестанут. Как показывает статистика, большинство отравившихся алкогольными суррогатами впоследствии снова употребляют их или аналоги. Если «Боярышник» будет продаваться по рецептам, любители выпить поднажмут на незамерзайку, начнут употреблять антифриз. И что, эти жидкости тоже по рецептам продавать? Да и с самими рецептами не все так просто. Кто даст гарантию, что врачи не начнут банально торговать ими?

Очевидно, чтобы найти решение проблемы, властям придется серьезно поломать голову. Пока же по распоряжению премьер-министра страны Дмитрия Медведева продажа «Боярышника» в России приостановлена на один месяц. Кроме того, уже подготовлены поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся нелегального оборота спиртосодержащей продукции. Необходимые изменения будут внесены также в федеральный закон «Об обороте алкоголя» и Налоговый кодекс. Однако уверенности в том, что постоянные потребители «Боярышника» хотя бы узнают об этом, увы, нет.