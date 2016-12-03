«Пятая баня» ждет любителей влажного пара

В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители попариться начали собираться заранее.

- Хорошо, что оставили влажный пар, - говорит одна посетительница. - А то сейчас пар везде сухой, а при сухом паре веник сразу высыхает. Влажный-то гораздо лучше!.. Мы еще не парились, но уже сейчас видно, что ремонт сделан хорошо. Если бы вы видели, какой здесь раньше был сарай!..

К 10 часам подъехал и мэр Саранска Петр Тултаев, на открытие бани он пришел с двумя вениками - дубовым и березовым.

Из истории

- У нас с этой баней давнишние отношения, с 1978 года, когда я поступил на первый курс мордовского университета, - рассказал Петр Тултаев собравшимся журналистам. - Жил я в общежитии по ул. Пролетарской, а потому часто ходил в эту баню. Ходили в баню и на Красноармейской, и по проспекту Ленина, но все же окончательный выбор сделали в пользу пятой бани. Со временем наши стежки-дорожки с этой баней разошлись…

Когда капитально отремонтировали баню на Светотехстрое, ко мне стали подходить на улице люди с просьбой отремонтировать и эту баню. Жаловались на то, что она заброшена и никому не нужна. Полтора года назад решил увидеть все своими глазами и почувствовать своим телом и своим веником. В одну из суббот пришел сюда, точнее меня практически на руках занесли горожане, отказаться было нельзя! Честно скажу, это было страшное дело. Когда меня пригласили в парную, минуты превратились не то что в часы - в сутки! Я не почувствовал, какой там пар, от стыда перед людьми. С 1978 года в бане никаких изменений с точки зрения интерьера, убранства я не увидел. Само здание 1962 года постройки, всего лишь на год старше меня. Я даже специально узнавал - с 1962 года ни одного нормального ремонта здесь не было, тем более в последние 20 лет. Более того, баня долгое время находилась в аренде, арендаторы плату с людей брали, но в саму баню ни рубля не вложили. Тогда было принято решение отремонтировать пятую баню, к тому же мы получили поддержку от Главы республики Владимира Волкова.

В итоге не просто отремонтировали баню, а сделали полную реконструкцию. Мы исходили из того, что ходить в баню - традиция русского народа, к русскому народу я отношу и мордву, и татар, и всех остальных. Баню в нашей стране любят все. Хочется, чтобы люди чувствовали, что они пришли в современную баню, ухоженную, уютную и чистую, не боясь подцепить какую-либо болезнь. В итоге стоимость всех работ обошлась в 83 миллиона. С одной стороны, это немалая сумма, но с другой - объем работ здесь тоже был большой. Со строителей мы строго спрашивали за работу, поскольку все здесь должно быть привлекательно! В эту баню вложили душу, делали, что называется, как для себя. Далеко не каждый может похвастаться, что у него такая баня и парилка. Конечно, мы учитывали пожелания клиентов. Даже по просьбе одного ветерана сделали специальную душевую кабину, которой изначально в проекте не было.

Влажный пар в бане - решение горожан

- Я вырос в деревне, и у нас всегда был сухой пар, - продолжает Глава Саранска. - Здесь же люди просили сделать влажный пар, даже организовали сбор подписей от любителей общества любителей влажного пара. «ТеплоТранс» отказался от котельной, поэтому мы, учитывая пожелания людей, спроектировали и приобрели специальную котельную, чтобы в бане был влажный пар. Это, конечно, удорожало проект.

В бане предусмотрены отдельные номера с бассейнами. Шестиместный номер стоит 1000 рублей в час. И поскольку баня муниципальная, люди справедливо полагают, что власть должна за всем смотреть и гарантировать чистоту и порядок. Поэтому в номер мужчина и женщина будут пускаться, только если покажут штамп в паспорте о регистрации брака. Если у вас нет штампа - тогда вам в отдельный номер вход закрыт! Кстати, у нас в городе более 40 частных бань, вот туда, наверное, можно и без штампа сходить.

О цене

- Стоимость бани - 190 рублей за полтора часа. Кто-то скажет, что это дорого. Однако по Приволжскому федеральному округу среди муниципальных бань у нас самый низкий тариф. Например, в той же Пензе баня стоит 200-210 рублей, а в Ульяновске - 225. В других городах и вовсе стоимость может доходить до 250-270 рублей. С учетом затрат на газ, электроэнергию тариф у нас нормальный. К тому же считаю, что баня должна быть самоокупаемой. Мы вложились в нее, дальше она должна обеспечивать себя сама.

Одновременно в бане могут париться 20 человек в мужском отделении, 20 - в женском, еще 12 человек - в номерах. Баня будет работать во все дни, вторник и среда - выходные.

На втором этаже будут расположены парикмахерская, косметологический и маникюрный салоны. Со временем здесь откроется фитнес-зал. Мы хотим, чтобы человек, пришедший сюда, смог получить все удовольствия в одном месте! Кстати, будет работать и буфет, где можно будет приобрести не только чай, лимонад и пирожки, но и пиво. Какая же баня без пива!

Стоит сказать, что баню делали с прицелом на чемпионат мира по футболу. Сюда будет не стыдно зайти любому нашему гостю. К тому же все необходимое можно приобрести на месте за отдельную плату. Например, в кассе будут продаваться тапочки, шампунь, мыло, мочалки, веники, а простынь можно взять напрокат. Цены довольно демократичные, например, веник на сегодняшний день стоит 90 рублей, прокат одной простыни - 30 рублей, а сушка волос и вовсе обойдется в 10 рублей.

Экскурсия по «Пятой бане»

Петр Тултаев сам проводит экскурсию для гостей, заходит в парилку и приглашает туда журналистов. В парилках все из липы - полати, съемное покрытие на полу, перила, ступени и потолок.

- Заходите, сами все сможете проверить! - говорит мэр. - Посидите немного…

- Нет, спасибо, там жарко, - отвечает журналист «ВС».

- Да не бойся, когда еще сможешь в одной парилке с мэром посидеть?! - шутят гости.

Кстати, Петр Тултаев проверил каждую парную - и мужскую, и женскую.

- Хороший пар! - выносит вердикт мэр, немного посидев в парной.

Между двумя парными поставили добротную дверь, которая закрывается на ключ.

- Раньше дверь эта была такая… условная, - рассказывает градоначальник. - Сейчас даже сравнивать нельзя. Новые душевые кабины также разительно отличаются от тех, что были раньше. А посмотрите, какие сделали шкафчики - из сосны, и стульев всем хватит. К слову, шкафчики довольно вместительные, в каждом есть полка и пара крючков. Каждый шкафчик закрывается на ключ. Для верхней одежды на первом этаже работает гардероб.

«Пятая баня» радует глаз своей отделкой и интерьером: стены и полы выложены кафельной плиткой, на стенах висят картины, везде чисто, красиво и просторно. Есть даже красные ковровые дорожки. Заметив, что одна из посетительниц старается не наступать на них, Петр Тултаев говорит:

- Ходите, не бойтесь! Эти дорожки для вас постелили! Они будут лежать здесь постоянно, а не один раз в году!

О бане на Химмаше

- Наша цель - чтобы в каждом районе города была муниципальная баня, - сказал Петр Тултаев. - Сейчас все чаще просят отремонтировать баню на Химмаше, которая находится по ул. Косарева. Говорят, что в эту баню просто невозможно зайти, в таком плохом она состоянии. Но дело в том, что эта баня до 2018 года находится в аренде, да и финансовых возможностей у нас сейчас нет. А в эту баню нужно будет вложить еще больше средств, поскольку она сама по себе больше. Поэтому химмашевской баней будем заниматься, но только в 2019 году.

Людмила АНЮТИНА

