На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия

Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.



- Скажите, как снять снесенное здание с государственного кадастрового учета?

- После завершения всех работ, связанных со сносом (демонтажем) здания, необходимо получить подготовленный кадастровым инженером акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта. Данный акт должен быть приложен к заявлению о снятии с государственного кадастрового учета соответствующего объекта недвижимости, которое представляется в орган кадастрового учета.

При подготовке акта обследования кадастровый инженер использует документы, подтверждающие прекращение существования объекта недвижимости, к которым можно отнести копию распоряжения органа местного самоуправления о сносе здания, копию закрытого ордера на производство работ по сносу, копии актов приемки выполненных работ по договорам подряда на снос и т.п.

С заявлениями о снятии с государственного кадастрового учета зданий вправе обратиться собственники таких объектов недвижимости, а также собственники земельных участков, на которых были расположены такие объекты недвижимости.

Дополнительно сообщаю, что данное заявление может быть подано через портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru) либо через официальный сайт Росреестра (www.rosreestr.ru).





