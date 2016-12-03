Как передать в собственность детям свой дом

Жилье для всех
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На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.
Вопрос: Хочу передать в собственность своим детям принадлежащий мне земельный участок и жилой дом. Скажите, каковы особенности и отличия передачи имущества по завещанию и договору дарения?
Ответ: Приобретение права собственности по договору дарения и приобретение права собственности в связи с принятием наследства по завещанию имеют значительные отличия.
Так, по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность. При этом, право одаряемого на передаваемую вещь возникнет после государственной регистрации перехода права на данный объект недвижимости.
В свою очередь, завещание – это распоряжение гражданина на случай смерти о судьбе принадлежащего ему имущества. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Завещание может быть совершено лично; гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
Таким образом, Вы можете выбрать наиболее подходящий для Вас способ передачи недвижимого имущества.
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