Как передать в собственность детям свой дом

На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.



Вопрос: Хочу передать в собственность своим детям принадлежащий мне земельный участок и жилой дом. Скажите, каковы особенности и отличия передачи имущества по завещанию и договору дарения?



Ответ: Приобретение права собственности по договору дарения и приобретение права собственности в связи с принятием наследства по завещанию имеют значительные отличия.

Так, по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность. При этом, право одаряемого на передаваемую вещь возникнет после государственной регистрации перехода права на данный объект недвижимости.

В свою очередь, завещание – это распоряжение гражданина на случай смерти о судьбе принадлежащего ему имущества. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Завещание может быть совершено лично; гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

Таким образом, Вы можете выбрать наиболее подходящий для Вас способ передачи недвижимого имущества.



