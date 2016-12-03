Елочных базаров в Саранске стало больше

До самого любимого зимнего праздника остается всего-навсего 10 дней, а значит, самое время подумать об украшении дома. Но какой же Новый год без елки? Именно она становится центром притяжения, традиционно ее наряжают всей семьей, под елочку складывают подарки, а вечерами любуются светом гирлянд и красивыми игрушками.

Одни предпочитают, чтобы в их доме была настоящая елочка, ведь это новогодняя классика, к тому же ее густой хвойный аромат нравится почти всем без исключения. Но у ели есть один недостаток - практически на протяжении всего пребывания в доме она будет сбрасывать иголочки. Сосна, в свою очередь, благоухает даже сильнее, чем ель, и практически не осыпается.

Традиционно к Новому году срубают зеленых красавиц 5-7-летнего возраста. Главное не ошибиться при покупке. Есть основные правила при выборе елок/сосен. В первую очередь смотрите на цвет дерева - хвоя не должна быть желтой или коричневой. Если вам приглянулось деревце, слегка приподнимите его и стукните о землю. Если осыпалось много иголок - лучше поищите другую красавицу.

И помните - лучше покупать елки на санкционированных елочных базарах. По словам начальника Управления потребительского рынка и предпринимательства Администрации г.о. Саранск Людмилы Даниловой, в городском округе для елочных базаров определено 80 торговых мест. На сегодняшний день работает около 50 таких площадок, это больше, чем в прошлом году. Самые большие елочные базары - на Летней веранде Центрального рынка, на прилегающей территории ТК «Заречный», у рынка «Данко», ТЦ «Ботевград», магазинов «Чайка», «Маяк» (по ул. Кирова) и юго-западного рынка. Специальные места для продажи новогодних красавиц выделены на ул. Солнечной, бульваре Эрьзя. Также работают елочные базары и в поселках ТЭЦ-2, Луховке, Гагарина. Здесь вы сможете приобрести понравившуюся ель или сосенку. Кстати, не все деревца родились и выросли в Мордовии, некоторые предприниматели везут их из соседних регионов - Ульяновской, Пензенской областей.

Уже сегодня вы можете приобрести сосну примерно за 300 руб./м, ель обойдется вам дороже. Разница в стоимости не означает, что одно дерево хуже другого, просто сосну вырастить проще. Но есть и хорошая новость. На предстоящей республиканской продовольственной ярмарке на ели и сосны установлена единая цена - 250 рублей за метр. Так что для тех, кто хочет сэкономить, стоит дождаться ближайшей субботы. Елочные базары будут работать до 31 декабря, и каждый желающий сможет приобрести в дом главный символ Нового года.



