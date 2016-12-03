Главы районов города возьмут уборку вверенных территорий под личный контроль

На минувшей неделе в Саранске были сильные морозы. Неудивительно, что мэр столицы Мордовии Петр Тултаев начал рабочее совещание с вопроса, не было ли в связи с этим каких-либо эксцессов. В целом, как доложили градоначальнику, все прошло без серьезных происшествий. Была небольшая авария на теплотрассе, но ее удалось быстро устранить.

- Все это, конечно, хорошо, - отметил Петр Тултаев. - Однако напоминаю, что все службы города должны работать в любое время! Про выходные пока забудьте. Что касается уборки, в целом территории убираются своевременно. Вот только не надо забывать про внутриквартальные дороги. Улица Лихачева - сплошной лед, ходить нельзя. И это касается дорог в разных микрорайонах города. Видно, конечно, что снег подмели, но лед ничем не посыпали! Надо убирать не только главные магистрали, но и дороги во дворах! Так что немедленно снимите позор с района! Обращаюсь прежде всего к главам районных администраций города. Возьмите уборку вверенных вам территорий под личный контроль. Дороги и тротуары должны быть чистыми и безопасными!