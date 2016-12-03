Грабитель в женской куртке напал на пенсионерку

Саранская пенсионерка обратилась в полицию с заявлением об уличном грабеже. По словам женщины, вечером на улице Энгельса на нее напала незнакомая девушка и вырвала из рук сумку. Добычей грабительницы стали документы, сотовый телефон и деньги.

Полицейские стали искать девушку по указанным престарелой женщиной приметам. Однако оперативники вскоре выяснили, что к нападению на старушку причастна не представительница слабого пола, а 17-летний юноша, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств. В отделе полиции молодой человек признался в совершении преступления. Он рассказал, что вырвал у пенсионерки сумку в тот момент, когда та вышла из магазина и оказалась в безлюдном дворе. Перед нападением молодой человек специально надел на себя женскую куртку, чем и ввел в заблуждение жертву.

Похищенное имущество, а также куртку, в которой юнец напал на пенсионерку, полицейские изъяли из квартиры одного из знакомых подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».



