«Отпустите меня домой, я больше так не буду!»

20 декабря Верховный суд Мордовии отправил в психиатрический стационар 31-летнего жителя Большеигнатовского района Сергея Макарова. Он обвинялся в тройном убийстве. В апреле этого года психически больной устроил кровавую бойню в селе Монаково - Макаров расправился с 52-летней Мариной Шепелевой, ее 47-летним сожителем Олегом Киреевым и 33-летней дочерью Ольгой Шепелевой.

По данным следствия, вечером 17 апреля Сергей Макаров находился в гостях у Шепелевых. Он и раньше бывал в этой семье, составляя компанию в различных празднованиях. На сей раз в ходе застолья между хозяевами дома и гостем произошла ссора. Причиной стал отказ Макарова пойти за закуской. Тогда Олег Киреев попытался выгнать его из дома с помощью кулаков. Но Сергей схватил нож и несколько раз ударил мужчину в грудь. После этого он сам попытался уйти из дома, но на него накинулась с кулаками Марина Шепелева. Несколькими ударами ножа Макаров «успокоил» и ее. Расправившись с хозяйкой дома, Макаров снова направился к выходу, но уже в коридоре на него напала Ольга. Ее Сергей тоже ударил ножом. Когда женщина была уже мертва, гость схватил вилы и несколько раз воткнул их в живот и бедра трупа.

Через два дня участковый обратил внимание, что дом Шепелевых закрыт на замок, это показалось ему странным, поскольку хозяева дома никуда не собирались, да и соседям не говорили, что уезжают. Когда полицейские зашли внутрь дома, то были шокированы увиденным - в коридоре лежала полуголая дочь хозяйки дома Ольга Шепелева. Остатки одежды и пол под ней были в буквальном смысле пропитаны кровью. В комнате сотрудники полиции обнаружили еще два трупа. Сожитель хозяйки дома лежал на диване, а женщина - на полу возле подпола. Крови было столько, что ступить было некуда.

После убийства Макаров ушел из дома. Местные жители заметили его в селе Горки, что в тринадцати километрах от Монакова. Там его и задержали. В тот же день Сергей Макаров дал признательные показания.

Однако привлечь убийцу к уголовной ответственности оказалось нереальным. Выяснилось, что Сергей Макаров с детства страдает душевным расстройством. На протяжении всей жизни он регулярно проходил лечение в психиатрических больницах. В 2005 году его официально признали недееспособным. Несколько лет назад, когда судили за разбойное нападение, в качестве меры наказания ему было назначено принудительное лечение в Казани.

Во время расследования уголовного дела в отношении Макарова была проведена судебная комиссионная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он не мог в момент убийства осознавать, что творит. Сейчас подсудимый представляет повышенную общественную опасность и нуждается в применении принудительного лечения в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. В суде сам Макаров простодушно заявил: «Отпустите меня домой, я больше так не буду!».

Верховный суд Мордовии рассмотрел дело и ожидаемо вынес постановление о принятии мер медицинского характера в отношении Сергея Макарова.