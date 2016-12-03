Сгорел в машине

Трагедия произошла ночью 17 декабря на Юго-Западе Саранска. Как сообщили в Следственном комитете РМ, житель улице Крылова приехал к родственникам - в семье произошла беда, умер один из близких. В ту ночь стояли сильные морозы, 44-летний мужчина ночью пошел прогреть машину, чтобы утром можно было ее завести. ВАЗ четырнадцатой модели был припаркован у дома № 43 по улице Фурманова. Владелец авто сел в салон, завел двигатель и уснул в машине. Через какое-то время машина загорелась. Кто-то из жильцов близлежащих домов вызвал пожарных. Огнеборцы довольно быстро потушили заполыхавшее авто. Однако спасти водителя не удалось.