Социологи представили «Социальный портрет украинцев Мордовии»

В минувшую пятницу в республиканском Доме печати состоялась пресс-конференция, на которой министр по национальной политике РМ Анатолий Чушкин рассказал журналистам местных СМИ о продолжении проекта по социологическому исследованию народов, проживающих на территории республики.

В августе прошлого года был опубликован бюллетень о татарах Мордовии. На этот раз вниманию присутствующих были представлены материалы брошюры «Социальный портрет украинцев Мордовии», выход в свет которой намечен на январь 2017 года.

«Исследование, проведенное Научным центром социально-экономического мониторинга осенью 2016 года, стало очередным этапом работы социологов Мордовии в рамках реализации государственной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия на 2014-2020 годы», - сообщил министр по национальной политике РМ Анатолий Чушкин.

При проведении исследования было опрошено 300 представителей этнических украинцев, постоянно проживающих на территории Мордовии, как из числа коренного населения региона, так и из числа тех, кто недавно переехал в нашу республику. Опрос проводился анонимно, и отказов от участия практически не было.

В Саранске 29 декабря 2005 года была зарегистрирована местная национально-культурная автономия украинцев, главной целью которой является сохранение украинской культуры и традиций. Сейчас эту организацию возглавляет Нина Дудко. В связи с политическими событиями на Украине сегодня отмечается заметное увеличение украинской диаспоры в Мордовии - по предварительным данным, ее численность сейчас составляет порядка 4 тысяч человек.

Сотрудники Научного центра социально-экономического мониторинга рассказали подробнее о проведенном исследовании. Оно показало, что в настоящее время социальные различия между украинцами и остальными жителями Мордовии невелики и непринципиальны. Прежде всего высока приверженность украинцев национальной кухне, достаточно высок процент украинцев, лично участвующих в национальной самодеятельности (12,7%). При этом подавляющее большинство проживающих в Мордовии украинцев негативно воспринимает события, произошедшие на Украине в начале 2014 года. Респонденты однозначно характеризуют их как антиконституционный переворот, называют смену власти нелегитимной и не поддерживают такое «волеизъявление» граждан.

Сегодняшнюю ситуацию на Украине принявшие участие в исследовании характеризуют крайне негативно: либо как катастрофу и гражданскую войну (48,3%), либо как положение на краю политического и экономического краха (34,8%). Никто из опрошенных (0,0%) не возлагает исключительно на Россию вину в вооруженном конфликте в Донбассе. Главные виновные в глазах украинцев - западные страны и нынешняя украинская власть.

Практически все участники опроса расценивают вхождение Крыма в состав России как демократическое волеизъявление граждан. Иного мнения придерживается лишь 1% опрошенных, что не выходит за рамки статистической погрешности исследования.

Любопытным фактом является то, что украинцы, приехавшие в Мордовию уже после начала нынешнего политического обострения, заметно более жестко оценивают происходящие на Украине события, более трепетно относятся к семье и ценят спокойную и размеренную жизнь.

Также участники опроса отметили, что не испытывают проблем с адаптацией. Украинцы, живущие в нашей республике, ощущают себя жителями многонациональной России и Мордовии. Большая часть респондентов отметила, что владеет украинским языком на разговорном уровне и продолжает общаться в семье. На вопрос, что объединяет людей разных национальностей, участники опроса отвечали: «общая история, любовь к Родине и родственные связи».

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что предпринимавшиеся Западом усилия по разрушению многовековых связей между украинцами и народами России не увенчались успехом. На уровне рядового населения, как и прежде, сильна общность как в образе жизни, так и в оценках ситуации.

«Наши связи с украинским народом остаются крепкими, несмотря на все меры, принимаемые третьими странами для дестабилизации отношений между Россией и Украиной», - резюмировал Анатолий Чушкин.