Вопрос решен!

Хочу от всей души поблагодарить Главу города П.Н. Тултаева, а также руководителя Октябрьского района С.А. Мальченкова за понимание и оказанную помощь. Проживаю в селе Напольная Тавла на ул. Советской. Неподалеку от моего дома стоял огромный старый тополь, который представлял собой угрозу для окружающих. Спилить его было проблематично.

И тогда я обратилась за помощью к градоначальнику. Вопрос решился очень быстро. На место прибыла бригада рабочих, которые спилили дерево и убрали его распиленные части и ветки. Все это было вывезено из села. Не только я, но и соседи из близлежащих домов искренне рады тому, что опасный тополь спилили.

Особые слова признательности хочу сказать Петру Николаевичу Тултаеву. И дело здесь не только в конкретной помощи, а в его отношении к нам, простым людям, к нашим большим и маленьким просьбам. Наш мэр очень заботливый человек, поэтому не отмахивается ни от каких обращений к нему.

Искренне в преддверии Нового года желаем мэру Саранска крепкого здоровья, радости и добра! Пусть каждый новый день радует его хорошими известиями и добрыми людьми! Счастья Вам, Петр Николаевич!

И.Б. Новикова, с. Напольная Тавла