Украинский наркокурьер осужден на 8,6 года неволи

В Торбеевском суде вынесен приговор гражданину Украины, 36-летнему Владимиру Дьяченко. Иностранец был задержан в начале марта в Торбеевском районе за перевозку крупной партии наркотиков.

Курьера взяли оперативники Управления ФСКН по РМ совместно с сотрудниками Рузаевского линейного отдела МВД России. Владимира Дьяченко сняли с поезда Санкт-Петербург - Уфа, следовавшего в соседний регион. Во время досмотра ручной клади у него было обнаружено и изъято более 750 граммов синтетических наркотиков на сумму 1 млн 875 тыс. руб. Для конспирации зелье было спрятано в коробки из-под геркулесовой и кукурузной каши.

По словам Дьяченко, в январе при поиске работы он откликнулся на вакансию курьера, размещенную на одном из интернет-сайтов. В телефонном разговоре незнакомец сообщил, что работа связана с перевозкой наркосодержащих курительных смесей по территории России. В качестве зарплаты мужчине предложили 8000 гривен, то есть около 30 тысяч рублей. Партию наркотиков задержанный планировал сбыть в соседнем регионе.

Суд признал Владимира Дьяченко виновным в «Покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере» и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.