«Никаких денег нам не нужно, сына уже не вернуть»

В Октябрьском суде начался процесс по делу об убийстве 37-летнего инженера-программиста «Электровыпрямителя» Евгения Люлина. В его гибели обвиняется 30-летний диспетчер госучреждения «Госинформ» Александр Трофимов. Во время застолья более молодой приятель в банальном споре «у кого круче компьютер» схватил топор и дважды обрушил его на голову оппоненту, а потом нанес еще 15 ножевых ранений уже мертвому на тот момент другу.

На последнем заседании по делу собрался полный зал родственников как погибшего, так и подсудимого. Начало заседания приходилось то и дело откладывать. Все ждали, когда появится адвокат Александра Трофимова Сергей Федоськин. К слову, по делу состоялось только одно заседание - прокурор успел зачитать обвинительное заключение и допросить двух свидетелей. После этого адвокат по неизвестной участникам процесса причине на заседания не являлся. Подобное отношение к делу вызвало общее негодование.

- Где вы нашли этого адвоката? - интересуется у матери Трофимова судья.

- Этого адвоката нам назначило государство, потом мы заключили с ним соглашение. Почему он не явился, мы не знаем.

- Прошу отложить дело, поскольку его рассмотрение без защитника подсудимого невозможно, - просит гособвинитель.

Суд вынужден снова отложить дело. Очередное заседание назначено на 20 декабря.

- А если он опять не придет, так и будем откладывать? - вопрошает кто-то из родственников Люлина.

- Я же не могу за ним бегать и упрашивать, чтобы он на процесс пришел, - отвечает судья. - В прошлый раз я согласовывал время со сторонами, адвокат Федоськин заявил, что на заседании появится, но так и не пришел…

На этом заседание заканчивается, так и не начавшись. Журналисты предлагают матери Евгения Люлина сказать все, что она сочтет нужным, но женщина отрицательно качает головой: «Нет, я ничего говорить не буду».

- Александр Трофимов полностью признал свою вину, - рассказал журналистам поддерживающий гособвинение по делу представитель прокуратуры Александр Сарайкин. - После того как пропал Люлин, подсудимый изначально говорил, что Евгений действительно приходил к нему в гости, они выпили пива, а потом он ушел. Было это в час - половину второго ночи. Куда он пошел дальше, заявил, что не знает. Однако потом Трофимов морально не выдержал и во всем сознался. К тому же криминалисты обнаружили в его квартире следы крови Люлина. Это, безусловно, стало одним из главных доказательств по делу. Отпираться после этого было бесполезно. Под давлением улик Трофимов рассказал, как все было, и во время проверки показаний на месте указал, где спрятал труп приятеля. Также показал, куда выбросил вещи убитого. Их он скинул с моста в реку Инсар. Найти их мы так и не смогли, вещи унесло течением.

- Заявляли ли иск родители Евгения Люлина?

- Как на следствии, так и в суде родители погибшего заявили: «Никаких денег от Трофимова нам не нужно, поскольку сына уже не вернуть».

Расправа из-за «железа»

Александр Трофимов и Евгений Люлин познакомились несколько лет назад во время отдыха на турбазе «Сура» - их поселили в одном домике. С тех пор они периодически встречались за кружкой пива, общались. Тем более что поговорить было о чем, парней связывало общее увлечение - компьютерные технологии. 12 сентября мужчины вместе отмечали профессиональный праздник программистов в доме № 32 по улице Лихачева. Евгений пришел в гости к Александру около 19 часов. Приятели выпили примерно по три литра пива. Когда оба захмелели, принялись обсуждать компьютерное «железо». Люлин при этом рьяно отстаивал превосходство графических карт фирмы NVIDIA, тогда как Трофимов бился за AMD Radeon. Как водится, по пьяной лавочке дело дошло до уничижительных характеристик - твоя карта дерьмо, фуфловая «железка» и т.п. Вспыльчивый хозяин квартиры в какой-то момент не выдержал оскорбительных высказываний, схватил кухонный топорик и дважды ударил острием по голове оппонента, а затем толкнул его на кровать. Трофимов размозжил Евгению череп. Потом программист сидел и думал, что делать дальше. Открытая черепно-мозговая травма не оставила Люлину ни единого шанса на выживание. Но хозяин квартиры решил действовать наверняка - для верности он взял нож и вонзил его в уже мертвое тело товарища более десяти раз!

После расправы Трофимов стал думать, как избавиться от трупа. Душегуб снял с убитого окровавленную одежду и сложил в отдельный пакет. Тело приятеля (на нем оставались трусы и носки) Александр завернул в строительную прозрачную целлофановую пленку. Около часа ночи он взвалил на себя труп, вытащил из квартиры на улицу и затолкал в багажник своей «Нивы». После этого забрал пакет с окровавленными вещами приятеля.

Александр отправился искать укромное место, где можно избавиться от трупа, и вспомнил, что за заводом «Резинотехника» есть глухое место. Там он и выбросил тело в лесопосадки.

Избавившись от трупа, сотрудник «Госинформа» поехал по дороге Химмаш - Светотехстрой и на мосту выбросил окровавленные вещи и телефон Люлина в реку. А потом отправился домой спать. Кстати, в своей квартире компьютерщик устроил генеральную уборку - замыл, как ему казалось, все следы крови, по нескольку раз перестирал окровавленное покрывало и другие вещи.

Когда к нему нагрянули сотрудники полиции с расспросами о пропавшем приятеле, программист заверил, что Люлин ушел от него ночью. После этого на странице Трофимова в социальной сети появилась запись: «Пропал человек, 37 лет, в ночь с пятницы на субботу, в последний раз видели на Химмаше в районе Лихачева. Был одет в черную куртку, синие джинсы, серую футболку. Кто знает любую информацию, сообщите или позвоните в полицию». Вероятно, Александр полагал таким образом отвести от себя подозрения. А чуть позже он сделал такую запись на своей странице: «Жизнь - это волчья тропа, по которой нужно пройти, оскалив зубы, но при этом остаться человеком».

Правда, после разговора с оперативниками Трофимов занервничал. Он стал переживать, что труп Люлина могут найти, тем более что закапывать его он не стал. Следующей ночью Александр сел в машину и снова отправился в лесопосадки за «Резинотехникой». Когда он отыскал тело приятеля, достал из багажника канистру с бензином, облил труп и поджег. Родственникам пришлось хоронить Евгения Люлина в закрытом гробу.

Через несколько дней в квартиру Трофимова вновь пришли следователи - на этот раз вместе с криминалистами. Хотя внешне в квартире все было абсолютно чисто, специалисты с помощью современной техники обнаружили следы замытой крови. В среду 21 сентября Трофимов был задержан на своем рабочем месте.

Алексей НИКОЛАЕВ