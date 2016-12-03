«Гранта» загорелась после прогрева двигателя

На прошлой неделе во дворе дома № 1 по улице Сущинского в Саранске вспыхнул автомобиль «Лада Гранта». Пожарные успели потушить машину, но огонь уже нанес катастрофический урон авто. Хозяйка 4-летнего седана припарковала его возле дома, а за 10-15 минут до пожара выходила прогреть двигатель. Затем она заглушила машину, закрыла и отправилась по своим делам. Через некоторое время из-под капота автомобиля повалил дым. Об этом в пожарно-спасательную службу сообщили очевидцы.

Оперативно прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание. Но от огня сильно пострадала вся находившаяся под капотом авто техническая часть, повреждено лакокрасочное покрытие, сгорели фары. Салон машины при этом остался практически целым.

Что явилось причиной возгорания «Гранты», в ближайшее время определит экспертиза. Пока же приведем мнение специалистов о возможных причинах возгорания.

Водители со стажем считают, что одной из основных причин возгорания является утечка топлива. Утечки в топливной системе могут возникнуть из-за внешнего вмешательства или без каких-то определенных причин, что особенно опасно. Даже несколько капель бензина, попавших на горячий блок цилиндров либо компоненты системы охлаждения, могут стать причиной появления пламени.

Второе место традиционно занимает короткое замыкание электропроводки, которое вызывает возгорание автомобиля в каждом четвёртом случае. Повреждение изоляции ведёт к возникновению пробоев электрического заряда, которые сопровождаются нагревом провода. Если же проблему не устранить достаточно быстро, в месте надрыва образуется отверстие, что и становится причиной замыкания. Таким случаям возгорания обычно предшествуют сбои в электронике автомобиля либо случаи самопроизвольной разрядки аккумулятора.

У любого авто под капотом находится ряд горючих и особо опасных жидкостей: бензин или дизельное топливо, моторное масло, охлаждающая двигатель жидкость. Все они циркулируют в заведенной машине и имеют хорошие шансы загореться, как только один из шлангов или резервуаров окажется поврежден. Разрывы в уплотнителях приводят к вытеканию наружу горючего - остаётся только дождаться нагрева двигателя либо появления искры.

Не стоит сбрасывать со счетов и человеческий фактор. Небрежное обслуживание машины может стать косвенной причиной возгорания, если вы не обращаете внимания на сломанные детали или дефекты оборудования.