3,6 года неволи за махинации на 8 миллионов рублей

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по делу о хищении почти 8 миллионов рублей у банка «ВТБ 24». В крупном мошенничестве обвинялся бывший руководитель группы автокредитования регионального филиала банка 34-летний Владимир Чернышов.

По версии следствия, в марте 2011 года Владимир Чернышов обратился к знакомому индивидуальному предпринимателю с предложением оформить с банком договор на оказание услуг в сфере автокредитования. По договору предприниматель должен был привлекать в банк потенциальных клиентов для заключения кредитных договоров на покупку автомобилей. Банк в свою очередь обязался оплачивать оказываемые предпринимателем услуги.

Чернышов сообщил знакомому, что договор носит формальный характер, а услуги по привлечению клиентов будут оказывать другие люди, правда, деньги все равно будут перечисляться на счет предпринимателя. Чтобы провернуть махинацию, сотрудник банка использовал вверенную ему служебную информацию о выдаваемых банком кредитах клиентам для приобретения автомобилей, к которой он имел доступ на занимаемой должности.

После этого Чернышов изготавливал на компьютере подложные письма от имени руководителей автосалонов и подделывал их подписи для хищения денег банка. С апреля 2011 года до января 2015-й он изготовил большое количество левых документов - актов об оказанных услугах по поиску клиентов для заключения кредитных договоров. Фактически же работа не выполнялась, в отчетах указывались клиенты, которые получали кредиты и покупали машины без каких-либо посредников.

На основании представленных в бухгалтерию филиала банка договоров, дополнительных соглашений, актов о якобы выполненных работах Чернышов обманывал работников бухгалтерии, от которых добивался перечисления денег на расчетный счет знакомого предпринимателя за якобы выполненные услуги. В итоге Чернышов причинил ВТБ 24, являющемуся банком с государственным участием, ущерб в особо крупном размере - 7 миллионов 700 тысяч рублей. Все деньги были похищены и израсходованы руководителем группы автокредитования на личные нужды.

По информации банка, махинации Чернышова выявило управление обеспечения безопасности, после того как были проанализированы взаимоотношения сотрудников банка с представителями компаний-контрагентов. Владимир Чернышов, уличенный в противоправных действиях, не дождавшись результатов служебного расследования, уволился из банка. На его имущество был наложен арест.

Дальнейшим расследованием по делу занимались в ОВД следственного отдела Управления ФСБ России по Республике Мордовия. Органом предварительного расследования в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд, согласившись с позицией прокурора, признал Чернышова виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в полном объеме. По нему осужденный должен возместить похищенную у банка сумму. Приговор не вступил в законную силу.



