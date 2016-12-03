Петр Тултаев принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям в Москве

В минувший четверг 15 декабря Петр Тултаев принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Москве под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента Магомедсалама Магомедова.

Основной темой очередного заседания президиума стала организация исполнения решений Совета при Президенте по межнациональным отношениям, состоявшегося 31 октября 2016 года. Особое внимание участников было обращено на поручение Главы государства президиуму Совета: выработать предложения по нормативному регулированию отношений в сфере укрепления единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации). Данное поручение уже вызвало общественный резонанс и дискуссию.

Открывая заседание, Магомедсалам Магомедов отметил, «что сам термин «российская нация» - это не новшество. Он зафиксирован в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, утверждённой в 2012 году и прошедшей перед этим широкое общественное обсуждение во всех регионах. Этот термин не подменяет, а дополняет конституционный термин «многонациональный народ Российской Федерации», поскольку единство политической нации не несёт угроз процветанию отдельных народов в составе Российской Федерации».

В результате обсуждения и в целях эффективной организации работы по исполнению данного поручения президиум Совета сформировал временную рабочую группу, в состав которой включены опытные, квалифицированные эксперты в области межнациональных отношений, научные работники, члены Совета.

В ходе заседания участники также подвели итоги деятельности комиссий Совета в 2016 году и высказали предложения по новым направлениям работы в следующем году. В частности, предложено уделить большее внимание вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года на муниципальном уровне, работе с детьми и молодёжью, информационной деятельности.