Паровоз под откос

В Рузаевском суде вынесен приговор 27-летней Екатерине Приказчиковой и 48-летнему Вячеславу Никишеву из Рузаевки. Живущая гражданским браком парочка обвинялась в краже металлических креплений с железной дороги и повреждении путей, что привело к крушению пассажирского поезда в августе этого года. Тогда никто серьезно не пострадал только по счастливой случайности, но РЖД и компания-перевозчик заявили ущерб на 4,5 миллиона рублей.

Вину признали частично

Еще до начала процесса пришедшие в суд Приказчикова и Никишев не горели желанием общаться с журналистами - они бегали от представителей СМИ по зданию суда и закрывали лица от фото- и видеокамер. «Достали уже, себя щелкайте!» - раздраженно выкрикнул Вячеслав и в итоге спрятался в туалете. «Вину не признаю, - отворачиваясь от фотокамер, произносила Екатерина. - Ничего мы не скручивали, просто собирали ненужные детали и сдавали в лом. Чья это была идея? Моя! Денег не хватало, вот и пошли металл собирать».

На приговор по громкому делу о крушении железнодорожного пассажирского состава в Рузаевский суд съехались представители почти всех ведущих средств информации Мордовии. Подсудимые и их адвокаты стали протестовать против присутствия журналистов. «Мы против, чтобы пресса присутствовала на приговоре, не хотим, чтобы нас снимали», - заявили суду подсудимые. Председательствующий объяснил, что процесс носит открытый характер, а потому оснований удалять журналистов из зала суда не имеется.

Последнее слово на суде было предоставлено Вячеславу Никишеву:

- Ваша честь, я не признаю факта хищения скреплений и полностью не признаю повреждения путей, из-за которого произошел сход состава. Прошу учесть, что моя теща инвалид, жена сидит с маленьким ребенком, все по дому делаю я один. Воды даже некому принести. Не лишайте меня свободы.

На предыдущем заседании последнее слово было предоставлено Екатерине Приказчиковой, она заявила суду примерно то же самое, что и ее сожитель.

Ущерб от ЧП составил 4,5 миллиона рублей

«Елена Приказчикова и Вячеслав Никишев обвинялись в краже группой лиц по предварительному сговору и в повреждении путей сообщения, повлекшем причинение крупного ущерба, - заявила прокурор Рузаевской транспортной прокуратуры Елена Тумайкина. - 4, 5 и 7 августа прошлого года Приказчикова и Никишев приходили на участок железной дороги на участке перегона Рузаевка - Пензенский парк, где похищали детали, которые крепят рельсы к шпалам. Отсутствие подряд 29 таких скреплений впоследствии привело к сходу четырех головных вагонов пассажирского поезда № 233 сообщением Екатеринбург - Адлер. В результате крушения поезда ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «Федеральная пассажирская компания» был причинен ущерб на сумму более 4,5 млн рублей. Помимо этого, трое пассажиров поезда заявили гражданские иски о возмещении морального вреда - двое по 50 тысяч и один - 45 тысяч рублей. Все пассажиры обошлись без травм, отделались лишь испугом.

Следствие вменяло в вину Приказчиковой и Никишеву хищение 90 скреплений на всем участке пути. В суде они признали себя виновными частично, заявили, что такого количества скреплений они не похищали и не брали эти детали подряд. Забирали только те, что были слабо закреплены. В части обвинения по повреждению путей ни Приказчикова, ни Никишев своей вины не признали вовсе. Однако показали, что, когда проходили по путям, ногами нащупывали те скрепления, которые слабо держались, и вынимали их руками. При этом подсудимые до конца не осознают, что их действия стали причиной крушения поезда. В ходе расследования была проведена экспертиза, согласно выводам которой единственной причиной схода вагонов явилось отсутствие подряд 29 скреплений на кривом участке пути, где и произошел инцидент. По протяженности это как раз где-то четыре вагона».

Похищенные детали сдали за 4 тысячи рублей

- После ЧП на железной дороге полицейские стали проверять все пункты скупки металла, в одном из них и оказались похищенные железнодорожные скрепления, - продолжает Елена Тумайкина. - После этого выйти на похитителей оставалось делом техники. Оказалось, что за сданный металл Приказчикова и Никишев получили всего 4 тысячи рублей. Причем эта сумма не только за похищенные скрепления, но и за другой металл, который они также сдавали в скупку. Эти деньги они довольно быстро пропили и проели. Сумма похищенного невелика, основной ущерб был причинен сходом состава, восстановлением путей и ремонтом поврежденных вагонов.

Ни Приказчикова, ни Никишев нигде не работали, по их словам, они отправились за металлом из-за отсутствия денег. О том, что они злоупотребляют спиртным, характеристик не было. Их можно охарактеризовать как людей выпивающих и не имеющих постоянного места работы.

Учитывая то, что подсудимые признали вину по факту хищения, и то, что Приказчикова в сентябре этого года родила ребенка от Никишева, для нее я просила наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком на такой же срок, а для сожителя Екатерины - 2 года и 6 месяцев в колонии строгого режима. Это связано с тем, что Никишев был судим за убийство и кражу. Отсидел 15 лет от звонка до звонка. Освободился он в сентябре 2010 года, срок погашения судимости за убийство - 10 лет. В действиях Никишева усматривается рецидив преступления. Кроме того, в прениях я требовала взыскать материальный ущерб 4,5 млн рублей с подсудимых.

В итоге Рузаевский суд приговорил мать 4-месячного ребенка Екатерину Приказчикову к 2 годам условно с испытательным сроком на тот же срок, а ее сожитель Вячеслав Никишев отправится в колонию строгого режима на 2 года. Сразу после вынесения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда. Что касается возмещения ущерба и морального вреда, то суд оставил право за потерпевшими обратиться в суд за разрешением этого вопроса в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил.

Эдуард АНЮТИН