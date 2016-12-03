РОСРЕЕСТР: "ПОКУПАЯ ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ, НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ ЕГО НА"ЮРИДИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ"

При покупке квартиры на вторичном рынке необходимо проверить ее на "юридическую чистоту".

У вторичной недвижимости есть плюсы, так как дом уже построен, район обжитой,инфраструктура развита. Но существуют риски, среди которых: покупка по фальшивой доверенности,незаконная приватизация, несогласованная продажа, неучтенное наследство, а также возможностьналичия долгов по взносам за капремонт.

Перед заключением сделки, покупатель вправе попросить собственника ознакомить его справоустанавливающими документами на недвижимость, к которым относятся договоры приватизации,дарения, купли-продажи, долевого участия и так далее, после этогопокупатель может самостоятельно проверить документы, заказав выписку из Единого государственногореестра прав (ЕГРП) в отношении выбранной квартиры.

Получив эту выписку, вы сможете узнать информацию о том, кто является собственником квартиры,передана ли квартира в ипотеку (залог недвижимого имущества), наложен ли на квартиру арест илизаявлены в судебном порядке иные права требования. Выписка также будет содержать информацию окаждом правообладателе объекта недвижимости в очередности согласно записям ЕГРП о регистрацииперехода прав от одного лица к другому, а также о виде права, зарегистрированного за каждымправообладателем, дате, номере и основании государственной регистрации права, прекращения права.

Получив выписку, особое внимание покупателю следует обратить на информацию о личных данныхпродавца квартиры и правообладателя, указанного в выписке (они должны совпадать); о размере долиправообладателя (если, согласно выписке, правообладателей несколько, прежде заключения сделкинужно получить согласие иных сособственников); на данные иных правообладателей, которые должныбыть уведомлены или могут дать отказ при покупке части квартиры; на наличие общей совместнойсобственности (тогда для совершения сделки обязательно согласие второго супруга); на наличие залога (втаком случае возможно приобретение квартиры только с согласия залогодержателя).

Кроме того, следует проверить данные о наличии ареста, судебного разбирательства относительноквартиры, а также о наличии ренты - в этом случае продажа квартиры допускается только с ведомарентополучателя.

Отметим, что выписку из ЕГРП можно заказать в Кадастровой палате или в МФЦ. Также есть возможностьзаказать выписку на сайте Росреестра, воспользовавшись сервисом "Получение сведений из ЕГРП.

Пресс-служба Управления Росреестра по Республике Мордовия



