КОГДА ЖИЛЬЕ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

После развода с мужем мы поделили квартиру, часть ему, а часть мне с сыном. Причем комнату, которая досталась нам, мы выделили в натуре по 1\2 доле. Сейчас у нас общая долевая собственность. Возможно ли по соглашению сторон между мной и сыном (он уже совершеннолетний) переоформить комнату изобщей долевой в общую совместную собственность без участия нотариуса?

С уважением, Елена г. Саранск



Отвечает начальник отдела организации, мониторинга, контроляУправленияРосреестра по Республике Мордовия Андрей Петрунин.

Режим общей совместной собственности предусмотрен в отношении имущества супругов, а такжеимущества крестьянского (фермерского) хозяйства.

В отношении имущества детей и родителей режимобщей совместной собственности действующим законодательством не предусмотрен.

Следовательно, переоформление по соглашению матери и сына общей долевой собственности на общуюсовместную собственность не представляется возможным.

Обратите внимание, что любые сделки с вашей комнатой (продажа, дарение, залог и т.д.) согласно статье 24 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" должны будутпройти через нотариальное удостоверение.

Управление Росреестра по РМ