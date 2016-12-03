Осторожно - мошенники!

В понедельник на рабочем совещании в мэрии начальник отдела общественной безопасности УМВД по Саранску Сергей Калядин рассказал, что за последнюю неделю зарегистрировано несколько фактов социального мошенничества. Жертвами чаще всего становятся пенсионеры.

- В Саранске три местные жительницы преклонного возраста лишились денежных сбережений, впустив в свой дом двух женщин, представившихся социальными работниками, - сообщил Сергей Калядин. - Во всех трех случаях злоумышленницы действовали по одному сценарию. Проникнув в жилище к доверчивым пенсионеркам, мошенницы представлялись сотрудниками той или иной государственной организации и рассказывали о новой программе, по которой пенсионеры могут приобрести продукты по заниженным ценам. Потерпевшие соглашались на покупку и показывали места, где хранятся денежные средства. Злоумышленницы запоминали тайники, а потом предлагали пенсионеркам бесплатное лампадное масло. Когда потерпевшие уходили за тарой, женщины беспрепятственно похищали деньги и все ценные вещи, а потом прощались с хозяйками и уходили.

Хочу обратиться ко всем жителям города Саранска и Республики Мордовия, будьте бдительны! Помните, у нас так активно всем пенсионерам подарки не делаются! Надо настороженно относиться ко всем незнакомым людям, которые приходят в ваш дом. Прежде чем впустить в свое жилище людей, представляющихся сотрудниками организаций и государственных структур, попросите их предъявить документы, удостоверяющие личность. И не стоит доверять незнакомцам свои деньги и личные вещи! Если у вас есть родители и родственники преклонного возраста, проведите с ними беседу на эту тему, расскажите, как обычно действуют мошенники, тем более что они часто активизируются перед праздниками.