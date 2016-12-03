Петр Тултаев недоволен уборкой парковки у Центрального рынка

На рабочем совещании в горадминистрации Петр Тултаев указал на слабые места в уборке городских территорий от снега. Например, на взгляд градоначальника, плохо убирается парковка на Центральном рынке.

- Когда заходишь на Центральный рынок, все свой товар нахваливают, говорят: «У меня самые вкусные апельсины, гранаты…». Это все хорошо. Но вот парковка около рынка - это сплошные лед и грязь! Грязь с парковки переносится в помещения рынка. Так дело не пойдет! Убирать везде надо дочиста! Это касается и рынков, и крупных магазинов, и дорог во дворах.

Мэр обязал работников Административно-технической инспекции активнее работать в этом направлении, заставляя собственников лучше убирать принадлежащую им территорию. В противном случае - штрафовать.

Не мог не затронуть Петр Тултаев и состояние городских катков. Сейчас, когда на улице установилась морозная погода, желающих покататься на коньках немало. Но и за льдом надо ухаживать, чтобы он не стал травмоопасным для людей. Главе города доложили, что каждый понедельник на катках для посетителей выходной. В этот день лед приводится в порядок, если необходимо - делается новая заливка. К тому же помогают следить за катками старшеклассники. Конечно, для чистки катка требуется разрешение родителей, но отказов от них практически нет, исключение составляют ученики со слабым здоровьем.