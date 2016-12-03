Свидетелей Иеговы снова оштрафовали за экстремистскую литературу

Ленинский суд Саранска не в первый раз штрафует местную религиозную организацию Свидетели Иеговы «Саранск» за «хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список». Летом этого года «свидетели» уже поплатились штрафом в 100 тысяч рублей за хранение запрещенной литературы. На этот раз оперативники изъяли ее новые образчики.

Во время обыска в помещении местной религиозной организации Свидетели Иеговы «Саранск» была обнаружена и изъята новая литература, признанная судом запрещенной для использования и включенная Министерством юстиции Российской Федерации в федеральный список экстремистских материалов.

Во время рассмотрения дела в суде председатель местной религиозной организации Свидетели Иеговы «Саранск» Александр Колесников вины возглавляемой организации не признал. По его словам, изъятая литература была подброшена в помещение сотрудниками полиции.

Судом были предприняты все меры для полного и всестороннего исследования представленных сторонами доказательств, в связи с чем судебное заседание неоднократно откладывалось. После изучения всех представленных материалов и доказательств, аргументов сторон, показаний свидетелей суд пришел к выводу о виновности религиозной организации.

За повторное в течение года правонарушение Свидетели Иеговы наказаны штрафом в размере 150 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа для юридических лиц по данной статье предусмотрена в размере до 1 млн рублей.