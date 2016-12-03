Пенсионера УФСИН будут судить за педофилию

Зубово-Полянский суд рассмотрит уголовное дело 55-летнего бывшего водителя УФСИН по РМ Николая Кяльгина. Мужчина обвиняется в половом преступлении против 7-летней девочки.

По версии следствия, вечером 17 декабря прошлого года Николай Кяльгин выпивал в гостях у жительницы поселка Явас. В это время дома также находилась ее 7-летняя дочь. Когда женщина уснула, пенсионера потянуло на извращенные выходки. Пока мать спала на диване, рядом с ней лежала дочь и смотрела телевизор. Кяльгин лег рядом и принялся гладить ребенка, в том числе в интимных местах. Девочка испугалась и заплакала. Родительница проснулась от шума и услышала от дочери рассказ о похотливом госте. Мать ребенка выгнала визитера и написала заявление в правоохранительные органы.

В отношении Кяльгина сотрудники Зубово-Полянского межрайонного следственного отдела СКР по РМ возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния, совершенные в отношении малолетней».

Поначалу Николай Кяльгин категорически отрицал, что домогался ребенка. Утверждал, что все это неправда и его оговаривают, но вскоре экспертиза показала, что на срезах ногтевых пластин имеются биологические следы ребенка. Тогда Кяльгин вовсе перестал давать показания, воспользовавшись своим конституционным правом.

По отзывам односельчан, Николай Кяльгин характеризуется удовлетворительно, к ответственности никогда не привлекался, соседи ничего плохого о нем сказать не могут. Служил в УФСИН в звании прапорщика, был женат, развелся, от брака имеет двоих детей. После выхода на пенсию, как и многие, уезжал на заработки в Белокаменную. Раньше никто из односельчан никогда не замечал за Кяльгиным педофильских наклонностей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По предъявленному обвинению пенсионеру УФСИН грозит до 20 лет лишения свободы.