Жительница Тольятти жаждет уголовного преследования за убийство своей собаки

Жительница Тольятти Елена Ферапонтова обратилась в Ленинский суд Саранска с жалобой на действия начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Мордовии. Как следует из жалобы и приложенных документов, поводом послужила совсем не праздничная история, произошедшая 1 января 2016 года.

В декабре жительница Тольятти приехала встретить Новый год к отцу в Инсар. С собой она привезла свою собаку породы сибирский хаски по кличке Магвай. У её отца была такая же собака - четвероногого друга по кличке Экки родителю Елена подарила еще раньше.

1 января собаки выбежали из дома на улицу и рванули к речке, где стали гоняться за плавающими в полынье реки утками. Птицы принадлежали соседу Юрию Ванину. Хозяин уток, услышав шум и лай собак, прибежал к речке. К тому моменту в полынье на воде лежали уже три мертвые утки. Сосед пытался прогнать собак, но те не убегали и все норовили схватить новую добычу. А мешающий охоте человек и вовсе вызывал у них одну ярость. Тогда Ванин забежал к себе во двор, достал из автомобиля охотничье ружье, зарядил его двумя патронами и выстрелил в воздух - прицепившаяся к нему одна из собак в испуге убежала. Ванин вышел со двора и увидел, что вторая собака продолжает гоняться за его утками. Мужчина выстрелил из ружья в её сторону. Как говорит стрелок, он не хотел убивать животное, а пытался только напугать. Стрелял, не прицеливаясь, однако этим выстрелом уложил пса по кличке Магвай.

Постановлением мирового судьи судебного участка Инсарского района от 5 февраля 2016 года Ванин был привлечен к административной ответственности по статье «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией огнестрельного оружия.

Постановлениями сотрудников полиции ОП № 9 ММО МВД России «Ковылкинский» в возбуждении уголовного дела в отношении Юрия Ванина по поводу убийства собаки неоднократно отказывалось. Прокуратурой республики постановление было признано законным и обоснованным. Но Елена Ферапонтова не согласилась с принятым решением и обратилась в суд. В своей жалобе она просит признать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ванина незаконным, и обязать полицию, вынесшую постановление, устранить допущенные нарушения.