Петр Тултаев в Ульяновске провел заседание Совета Ассоциации финно-угорских народов РФ

10 декабря в Ульяновске состоялось заседание Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», в ходе которого губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым и Председателем Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации Петром Тултаевым было подписано соглашение о сотрудничестве.

Оно позволит повысить эффективность решения общих задач по сохранению и развитию культуры финно-угорских народов, проживающих на территории Ульяновской области, а также продолжить укрепление дружбы многонационального народа Российской Федерации и уважение к традициям и культуре всех народов.

Открывая встречу, Председатель Совета АФУН РФ Петр Тултаев поблагодарил руководство области за поддержку, оказанную при подготовке мероприятия, и заметил, что в регионе проживает более 100 национальностей, среди которых свыше 40 тысяч человек - это финно-угорские народы. Он выразил надежду, что опыт работы в сфере межнациональных отношений, которым в ходе выступлений поделятся представители Ульяновской области, будет полезен всем, поэтому так важно проводить подобные встречи в разных уголках страны.

В Ульяновской области сегодня действуют 42 школы, в которых свыше тысячи детей изучают мордовский язык и историю. Активно работают 25 мордовских коллективов, в том числе 10 детских. Гордостью является мордовский культурный центр, принимающий активное участие в культурной и общественной жизни региона. Кроме этого, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что ульяновцы готовы к сотрудничеству и поддержат любые инициативы Ассоциации финно-угорских народов России.

В ходе работы были рассмотрены вопросы об этнокультурной поддержке финно-угорских народов, проживающих в Ульяновской области, план работы на 2017 год. Собравшиеся обсудили и проведение в 2017 году I Фестиваля национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ, а также взаимодействие общественных организаций Республики Мордовия и Ульяновской области.

Члены Совета Ассоциации посетили онлайн-урок по изучению мордовских языков, физики, математики и информатики в лицее № 40 при Ульяновском государственном университете и торжественное мероприятие, посвященное открытию портрета академика Николая Сергеевича Немцева, которое состоялось в Большом зале Ленинского мемориала.