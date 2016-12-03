Взыскал полмиллиона за покореженное на разбитой дороге авто

Житель Саранска Игорь Матвеев взыскал через суд почти полмиллиона рублей с предприятия «Спецавтохозяйство Саранское» за дефект дорожного покрытия. Из-за выбоины, залитой водой, иномарка Audi A6, принадлежащая горожанину, серьезно пострадала. Инцидент произошел в июле 2016 года на ул. Московской.

Добровольно заявленный владельцем иномарки ущерб «Спецавтохозяйство» возмещать не спешило. Матвеев отремонтировал машину за свой счет, а затем обратился в Пролетарский районный суд с иском о взыскании материального ущерба. Из экспертного заключения следует, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля без учета износа составила 470 тысяч рублей.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что на участке дороги, где произошел инцидент, отсутствовали знаки, предупреждающие об опасности, и информация о состоянии проезжей части. Согласно муниципальному контракту, за содержание автодороги, на которой произошло дорожно-транспортное происшествие, отвечало предприятие «Спецавтохозяйство Саранское».

При осмотре дороги, где произошло ДТП, была выявлена выбоина на проезжей части длиной 280 см, шириной 210 см и глубиной 29 см. Тогда как в соответствии с ГОСТом предельные размеры отдельных просадок, выбоин не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.

Учитывая эти обстоятельства, суд пришел к выводу, что причиной дорожно-транспортного происшествия послужило ненадлежащее состояние дорожного полотна. Отсутствие защитного ограждения или предупреждающих знаков в месте дорожно-транспортного происшествия не позволило водителю вовремя обнаружить повреждение дорожного покрытия и избежать наезда на яму.

Суд удовлетворил исковые требования Матвеева, взыскав в его пользу со «Спецавтохозяйства» материальный ущерб за повреждение автомобиля 470 тысяч рублей, а также расходы на оплату услуг по проведению оценки стоимости восстановительного ремонта - 15 тысяч рублей и по оплате государственной пошлины - 7,9 тысячи рублей, всего 493 тысячи рублей.