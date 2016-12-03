«Охотник на педофилов» получил условный срок

В Пролетарском районном суде вынесен приговор по делу об ограблении 26-летнего строителя из Таджикистана Абу Малика Латипова. Приезжий в социальной сети назначил свидание 13-летней девочке, а когда явился на рандеву, был избит толпой подростков. Юнцы заявили, что так они проучили любителя клубнички за подозрительное внимание к маленьким девочкам. «Охотники на педофилов» похитили у гастарбайтера паспорт, патент на работу от миграционной службы, телефон и карманные деньги. Все это добро забрал 16-летний студент первого курса Саранского государственного промышленно-экономического колледжа Дмитрий Тремасов (фамилии несовершеннолетних фигурантов дела изменены). Парень обвинялся в «Грабеже» и «Похищении документов».

Вину признал, ущерб возместил

Подростки со Светотехстроя учинили расправу над гастарбайтером в конце мая этого года. Строитель из Средней Азии долгое время не решался обращаться в правоохранительные органы, опасаясь быть обвиненным в педофилии. Написать заявление в полицию его заставили обстоятельства, произошедшие после встречи с молодчиками. Во время акции по поимке «педофила» подростки отняли у него не только телефоны, карманные деньги, но и документы. Их-то и попросил вернуть Латипов, но получил следующий ответ: «Все верну за 20 тысяч рублей». Таких денег у приезжего не было, а документы были нужны как воздух, тогда он и решился обратиться за помощью в полицию.

Во время расследования дела по грабежу и похищению документов в руки следователей попало видео, которое во время избиения снимали сами подростки. На кадрах видно, что юнцы в масках повалили приезжего и принялись избивать его ногами. По информации правоохранителей, в экзекуции участвовали около 15 подростков в возрасте от 8 до 18 лет. Большинство из них уже стояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Правоохранителям удалось установить личность десяти подростков.

«Толпа била меня ногами по голове»

«30 мая в социальной сети «Вконтакте» я познакомился с девушкой, которая представилась Ритой, - рассказал в суде арматурщик Абу Малик Латипов. - Когда я с ней переписывался, то не знал, сколько ей лет. На следующий день она предложила мне встретиться в 18 часов 30 минут возле магазина «Магнит», расположенного по ул. Солнечной, и погулять. Я согласился. Мы встретились и пошли гулять, но я предупредил, что времени у меня мало, нужно бежать на работу.

На вид девочке было лет 15-16. Рита предложила пройтись по расположенному неподалеку парку. Мы прошли возле дома № 27 по ул. Солнечной по тропинке. Вскоре я услышал шум из-за спины, какой-то окрик. Обернулся и увидел, что позади нас идут около 10 человек, на головах были капюшоны, а на лицах маски, было видно только глаза. Среди них были как молодые люди, так и девушки. Они целенаправленно шли в мою сторону. Я решил бежать, люди в масках кинулись за мной. Они что-то кричали на русском, но я не понимал. Я пробежал несколько метров по тропинке, споткнулся о бревно и упал. Меня окружили люди в масках, я почувствовал удары по туловищу, толпа била меня ногами по голове, плечам, каждый нанес мне не менее трех ударов. Затем один из парней вытащил из кармана моих джинсовых брюк два старых мобильных телефона Samsung и Nokia, последний мобильник разбили и выбросили.

Потом меня ударили еще два-три раза, кто-то из молодых людей спросил меня: «Деньги с собой есть?». Ответил, что есть. Все это время я лежал на земле, сопротивления не оказывал, потому что понимал, что не справлюсь с такой толпой. Потом кто-то из парней сказал мне отдать паспорт. Меня ударили еще раз по плечу. Я испугался, что меня продолжат бить, достал из кармана куртки паспорт и отдал налетчикам. Один из парней развернул документ, в кармашке от корочки лежали 600 рублей, а также карточка патента, выданного Федеральной миграционной службой. Я поднялся с земли и сел. В тот момент я заметил, что один из парней снимает меня на мобильный телефон. Кто-то из молодых людей сказал, чтобы я не смотрел на них, а смотрел только в камеру. Еще меня просили извиниться за свои действия. После этого меня снова принялись бить ногами, я упал на землю. Меня били по голове и плечам. Потом молодые люди разбежались».

«Мы работали с Латиповым вместе, - рассказал в суде бывший коллега Латипова 26-летний уроженец Душанбе Тураев. - На следующий день после инцидента он пришел на стройку весь в синяках. Спросил его, что произошло. Он рассказал, как познакомился в социальной сети с девушкой, отправился с ней на свидание, а его избили полтора десятка человек и отняли документы, телефоны и деньги. Я решил помочь Латипову вернуть паспорт и написал на его телефон послание похитителям: «Верните паспорт». Похититель телефона ответил: «Все верну за 20 тысяч рублей». Таких денег у Латипова не было, написал, что он готов заплатить 3 тысячи за паспорт и патент. В ответ пришло сообщение: «Согласен на 15 тысяч, не меньше». Латипов согласился, но обратился в полицию».

«Написал, что Рите 15 лет, но ухажера это не остановило»

«30 мая около 19 часов я был вместе со своей знакомой Маргаритой, ученицей школы № 29, - рассказал 16-летний участник «маски-шоу». - В этот момент ей на мобильный пришло уведомление о сообщении в социальной сети от Латипова - «Привет! Давай познакомимся». Маргарита показала сообщение, мы вместе посмотрели страницу отправителя и стали переписываться. Сообщения от имени Риты писал я. Парень написал, что ему 23 года. В ответ написал, что Рите 15 лет, но ухажера это не остановило, и он продолжил писать сообщения.

Тогда я предложил Маргарите проучить любителя знакомств с несовершеннолетними девочками. Она согласилась. Я продолжил переписку от ее имени и договорился о встрече. В тот же день я рассказал о переписке другу Алексею и предложил наказать настойчивого кавалера. Друг меня поддержал и предложил своей знакомой Евгении пообщаться с Латиповым. Девушка согласилась и договорилась о встрече с Латиповым на вечер 31 мая. Свидание она назначила на 18.30 около магазина «Магнит». Заранее договорились о том, чтобы девушка завела любителя школьниц в немноголюдное место.

Днем 31 мая Алексей созвонился с приятелями и рассказал о планирующемся мероприятии, они согласились поддержать нас при разговоре с Латиповым. При этом никакой договоренности о том, что его нужно избить и что-то отобрать, не было. Встретиться с парнями договорились в 18 часов на футбольном поле школы № 25. В условленное время туда стали подходить как знакомые мне люди, так и незнакомые. Среди них были и девушки Рита и Евгения. Алексей сказал, что все собравшиеся пойдут с нами разговаривать с Латиповым.

В 18.20 Рита отправилась на встречу, а мы остались ждать в засаде. Договорились, что она приведет кавалера в условленное место, где мы будем его ждать. Для того чтобы он нас не узнал, мы надели маски. Как только Рита с Латиповым появились, мы выбежали из кустов. Ухажер испугался и кинулся бежать. Мы кричали ему: «Стой!». Латипов пробежал несколько метров, споткнулся и упал. Мы подбежали и стали бить его ногами. Я нанес около 5-6 ударов. Били все, в том числе Тремасов. Жертва закрывалась руками и что-то кричала. Кто-то из ребят снимал все на камеру мобильного.

Мы стали спрашивать беглеца, для чего он встретился с Ритой. Латипов отвечал что-то невпопад и просил его отпустить. Затем Тремасов вытащил из карманов лежавшего на траве азиата паспорт, деньги - 600 рублей - и два телефона. Для меня это было неожиданно, поскольку заранее мы не договаривались что-либо похищать. Паспорт взял другой парень, он заявил Латипову, что вернет документ только за вознаграждение в 20 тысяч рублей. Потом я узнал, что потерпевший написал заявление в полицию».

Приговор

С самого начала процесса Тремасов заявил, что вину признает частично: «Похищение паспорта признаю полностью, по поводу грабежа - я паспорт достал, а то, что там деньги, я не видел. То есть умысла их похищать у меня не было». Правда, позже Дмитрий признал вину полностью. Во время судебного процесса ему удалось договориться с Латиповым и закончить дело миром по обвинению в похищении документов. Прокурор и суд возражать не стали. Кроме того, парень возместил материальный ущерб - купил потерпевшему новый телефон и загладил перед Латиповым моральный вред - принес ему извинения.

Иностранец не имел претензий к студенту колледжа и по грабежу, однако в этом случае завершить дело миром по закону было невозможно, поскольку грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия относится к тяжким преступлениям. Примирение по такой категории дел уголовным кодексом не предусмотрено.

Прокурор, поддерживавший гособвинение, просил назначить Тремасову 2 года условно с испытательным сроком на такой же срок. Адвокат парня просил суд не портить биографию подзащитному и освободить его как несовершеннолетнего от наказания с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

При вынесении приговора суд посчитал вину подсудимого доказанной и при определении наказания учел смягчающие обстоятельства. Тремасов является несовершеннолетним, вину признал полностью и раскаялся в содеянном, добровольно возместил потерпевшему ущерб и моральный вред, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Положительно характеризуется по месту жительства и учебы. Отягчающих обстоятельств судом не усмотрено. Несмотря на то что совершенное Тремасовым преступление относится к категории тяжких, но учитывая смягчающие обстоятельства, суд решил назначить подсудимому наказание в 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.