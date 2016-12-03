Около 15 часов 11 декабря житель Рузаевки позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу и рассказал, что в центре города его 22-летний знакомый забрался на середину 50-метровой вышки связи и угрожает спрыгнуть оттуда. Причиной суицидального поведения, по словам звонившего, якобы стал конфликт парня с отцом.

Первыми на место прибыли сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы. Увидев их, молодой человек поначалу испугался и взобрался ещё выше - на самую верхнюю точку. Тогда сотрудники МЧС обратились к парню по громкоговорителю. Потенциальный самоубийца согласился на диалог. Чтобы перейти к более близкому и доверительному общению, спасатели уговорили парня созвониться по мобильной связи. Пока шла беседа, вокруг вышки стали собираться люди. Одни снимали происходящее на мобильные телефоны, а другие откровенно мешали работе. «Нашлись даже те, кто подстрекал человека на вышке к самоубийству, - рассказал спасатель Владимир Куренков. - Кричали ему, мол, давай, прыгай, слабо тебе, что ли?».

Удивил сотрудников МЧС и ещё один момент. Когда спасатели выяснили личность молодого человека и узнали, что он живёт в 100 метрах от места событий, один из сотрудников службы первым делом отправился к родственникам потенциального самоубийцы. Дома он застал отца, который неистово молился. Судя по всему, именно этот способ уберечь сына от необдуманного шага он считал наиболее эффективным. «Я в курсе, что сын забрался на вышку, не мешайте мне за него молиться!» - заявил отец спасателям. Они поняли, что помощи в переговорах от родителя ждать не стоит.

В это время на месте происшествия находились уже и другие оперативные службы - полиция и скорая медицинская помощь. Однако спасатели попросили их не подключаться к разговору. «Раз уж мы начали диалог, так и продолжать его уместно было именно нам, - рассуждает спасатель Владимир Куренков, - к тому же мы уже перешли на личные темы. Я рассказывал парню, что у меня есть дети. Говорил, что 22 года - это возраст, в котором ещё жить и жить».

В этот момент у парня на вышке стал разряжаться мобильный телефон. К тому же у него сильно замёрзли на ветру руки. Тогда Владимир Куренков предложил молодому человеку принести другой телефон и перчатки. Верхолаз согласился спуститься. Договорились, что он пойдёт вниз, а Куренков начнёт подниматься навстречу.

«Коллегу мы обвязали страховочным тросом, - говорит старший дежурной смены Фёдор Алдакишкин, - а когда Владимир Куренков встретился с парнем на середине вышки, тот пристегнул молодого человека к себе на всякий случай».

Стоя на высоте, спасатель и потенциальный самоубийца продолжили свой разговор. Парень стал рассказывать, что в жизни у него много всяких проблем: конфликт с отцом, отсутствие друзей и т.д. Молодой человек сообщил, что они с родителями недавно переехали в Рузаевку из Саранска, у него нет на новом месте друзей. Тогда спасатель сам предложил быть первым другом в Рузаевке. Парень успокоился и вместе с сотрудником МЧС потихоньку спустился на землю, где их ожидали медики и полицейские.

Сергей НОВИЦКИЙ

