«Вы не представляете, как поначалу было страшно подкидывать девочек»

Три года назад прошел первый студенческий фестиваль-конкурс по черлидингу на Кубок Ледового дворца. Тогда мало кто думал, что он станет постоянным. Но вот уже третий год он собирает своих друзей, и с каждым разом количество участников все больше, а их мастерство все выше. В этом году в соревнованиях принимали участие 11 команд, представлявших различные факультеты мордовского университета. Кстати, по словам вице-президента Федерации черлидинга Республики Мордовия Елены Вишняковой, несколько дней назад черлидинг получил предварительное признание в качестве олимпийского вида спорта Международным олимпийским комитетом. По окончании трехлетнего периода временного признания можно повторно обратиться в МОК, чтобы стать частью спортивной программы Олимпийских игр. Так что у этого вида спорта теперь большие перспективы!

Бэтмены, Кармен и другие представляют…

То, что каждая команда хотела произвести впечатление на зрителей и судей, стало ясно уже в самом начале. Вы ни за что не перепутаете изящных девушек с иняза, которые вышли на помост в разноцветных сплошных купальниках в стиле 80-х, девушек с геофака в образе Кармен или стильную группу молодых людей и девушек архитектурно-строительного факультета со знаком Бэтмена на груди. Наверное, впору делать номинацию за самый креативный костюм. Однако красивая форма - это еще не залог успеха, главное - хорошее выступление всей команды.

«Домашнее задание»

В первом конкурсном задании участники показывали короткий видеоролик о спортивной жизни факультета и домашнюю заготовку под различные музыкальные композиции. Жаль, что не у всех все получилось, может, сказывалось волнение перед зрителями, а может, не хватило тренировок. В небольшом по времени музыкальном выступлении команды должны были показать все, на что они способны. Каждая стремилась делать высокие поддержки, выбросы, во многих командах для этих целей были молодые люди, однако некоторые из них в оставшееся время стояли без движения. Первыми нарушили эту традицию представители факультета довузовской подготовки (S`team), у них парни не только подбрасывали девушек, но и сами выполняли сальто и растягивались в шпагате. «Нон-стоп» (архитектурно-строительный факультет) устроили настоящее шоу - и порвали транспарант, и выполняли параллельные выбросы, и соорудили кружащуюся пирамиду. Команда экономического факультета (VIP) в темных юбках с серебряной каемкой напоминала снегурочек, а уж как эффектно они обыграли фразу из песни Шнурова «На выставке Ван Гога я главный экспонат»!.. Достойных было много, болельщики неистовствовали, поддерживая своих. А жюри тем временем долго совещалось, выбирая полуфиналистов и распределяя их по парам к следующему конкурсу. В следующий круг вышли только 6 команд.

Битва титанов

Конкурс баттлов - это поединок двух команд, которые должны по очереди импровизировать под музыку, выбранную жюри. А дальше - кто кого перетанцует. Надо сказать, что некоторые команды в начале конкурса терялись, услышав мелодии, а ведь здесь промедление смерти подобно, точнее оно может лишить шанса на выход в следующий круг. Лучше всех с нервами и музыкой справились черлидеры экономического, архитектурно-строительного факультетов и факультета довузовской подготовки (S`team). Кстати, у последних, на наш непрофессиональный взгляд, была самая сложная музыка. Вы сами когда-нибудь видели, чтобы черлидеры танцевали под песню «Атас!» группы «Любэ» или под народную песню «Вот как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой!»? Тем не менее именно команда S`team не пустила в финал одного из фаворитов - представителей географического факультета.

Соло для капитанов

В финале капитаны команд должны были показать сольную программу, включающую в себя элементы черлидинга. Здесь было трудно кого-то выделить, все были хороши и эффектны. Порой их соло напоминали выступления профессиональных спортсменов на произвольных упражнениях по спортивной гимнастике или акробатике. Конечно, члены жюри имеют особые критерии оценки, но пластичность, музыкальность и артистизм были присущи каждому из выступавших капитанов.

«То самое чувство, когда ты круче всех»

Под эту песню группы Quest Pistols Show feat Open Kids выступала один из капитанов команд, и, наверное, «то самое чувство, когда ты круче всех» хотел бы испытать каждый участник. Ведь победителем может быть только один.

После долгих дискуссий жюри все же решило, кому достанется Кубок Ледового дворца на этот раз. Итак, третье место у факультета довузовской подготовки, черлидеры архитектурно-строительного факультета поменяли «бронзу» прошлого года на «серебро», первое место - второй год подряд! - у команды VIP экономического. Кстати, абсолютно все команды получили от организаторов торт в подарок!

Праздник спорта и молодости удался на славу. Молодые люди выступали и болели так, что от их эмоций в Ледовом дворце плавился лед. Музыка, танцы на помосте и трибунах, улыбки на протяжении нескольких часов - лучшее средство для поднятия настроения в холодную зимнюю пору! С каждым разом зрителей на трибунах все больше, уровень команд все выше. А может быть, пора выводить соревнования на новый уровень, например, пригласить к участию команды педагогического и кооперативного институтов? Думается, от этого выиграют все, и в первую очередь черлидинг как вид спорта.

Слово участникам

Степанова Карина, команда S`team: «Мы заняли сегодня третье место и очень этому рады. Мы долго шли к пьедесталу, два года подряд занимали четвертые места. Мы ожидали такого прорыва, долго готовились и очень старались. Почти каждый день на протяжении двух месяцев - тренировки. У нас очень слаженная, сплоченная команда, все друг друга понимают и поддерживают. Сегодня у всех участников нашей команды красные волосы. Красный цвет - это цвет огня, цвет победы. Мы очень хотели победить, в итоге у нас третье место, и это огромное счастье для нас!..».

Дмитрий, представитель команды «Нон-стоп»: «Сегодня мы заняли второе место. Довольны ли? Можно сказать, что да, но, если честно, все же немного обидно проигрывать. Мы пока не анализировали выступление, трудно сказать, где недобрали баллов. Может быть, где-то чуть-чуть не хватило точности, синхронности. Это при том, что тренировки мы начали примерно два месяца назад. Девочки, конечно, начали готовиться к соревнованиям чуть раньше. Когда пригласили в команду, я сразу согласился, захотелось попробовать что-то новое для себя. Вы не представляете, как поначалу было страшно подкидывать девочек, это большая ответственность. Но со временем привыкаешь... Вы знаете, у нас в команде 15 человек, тем не менее никаких ссор не было, у нас есть капитан, и мы все ее слушались, тем более что в прошлом году она уже была призером этих соревнований. Кстати, костюмы для команды наши девочки также придумали сами. Надеемся, в следующем году нас ждет победа».

Алина Гунина, команда VIP: «Честно говоря, не думали, что сегодня победим. Мы уже занимали первое место в прошлом году, поэтому считали, что повторить такое не получится, думали, что войдем в пятерку, не более. Эта победа для нас неожиданная, но мы очень рады! За счет чего удалось победить? Наверное, за счет сплоченности. У нас очень дружная команда, мы друг друга поддерживаем. К тому же у нас было очень много травм. Две девочки даже не смогли принять участие в соревновании, но все равно пришли нас поддержать. Наверное, то, что за нас болело столько людей, тоже сыграло свою роль. Конечно, наши соперники были очень сильны, но и мы достойны победы. Мы серьезно готовились, много тренировались, сами придумали и шили костюмы. Даже золотая вставка на костюме показывает всем соперникам, что мы настроены на победу…».

Людмила АНЮТИНА

