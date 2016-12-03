Глава Саранска провел прием горожан в рамках общероссийского дня приема граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 2013 года, в День Конституции РФ проводится общероссийский день приема граждан по личным вопросам. Глава городского округа Саранск Петр Тултаев 12 декабря, не отступая от сложившейся уже традиции, провел прием жителей города, решивших в этот день обратиться к нему со своими наболевшими вопросами, большими и маленькими проблемами, просьбами о помощи.

Напомним, мэр нашей столицы Петр Тултаев ежемесячно принимает жителей Саранска в отведенное для этого время. Причем за временем в процессе приема не следит. Никогда не остановит встречу с людьми, пока не выслушает последнего посетителя. Считает, что раз пришли к нему люди, значит, у них есть крайняя в этом необходимость. А он, как должностное лицо, просто обязан вникнуть в проблему посетителя и по возможности помочь.

Кроме того, градоначальник каждую субботу встречается с гражданами по их месту жительства, на месте решая насущные проблемы. Стоит заметить, что встречи эти не простые, ведь горожане подчас ведут себя неадекватно, требуя решения, копившихся десятилетиями, проблем сразу, немедленно. Мэру приходится на себя принимать упреки и претензии, которые частенько люди предъявляют к представителям всех ступеней власти. При этом вести непростые диалоги, объясняя людям то, о чем многие из них поначалу даже не слушали.

Но общероссийский день приема граждан несколько отличается от обычного, ведь обратиться к должностному лицу в этот день можно было и в режиме видеоконференцсвязи, видео- и аудиосвязи. Именно поэтому в здании Администрации города установили необходимое оборудование. Кроме того, вместе с устными ответами на свои вопросы посетители получали и письменные, заверенные мэром.

С 12.00 до 20.00 в понедельник 12 декабря Петр Тултаев вместе с руководителями структурных подразделений принимал граждан.

Жители Саранска в основном предпочли обойтись без видео и какой-либо другой связи, а лично прийти к градоначальнику. Всего в этот день пообщались с Главой города более 20 человек.

Но и видеозвонки в администрацию тоже поступили. Зафиксировано 5 таких обращений. Их принял первый заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента городского хозяйства Алексей Егорычев.

С какими же проблемами обратились в этот день к градоначальнику люди? Лидия Табакова пришла в мэрию не по личному, а скорее по общественному вопросу. Около их дома, расположенного по ул. Косарева, остается неблагоустроенной территория. Кроме того, имеются проблемы с коллектором.

Петр Тултаев выслушал посетительницу и напомнил, что 3 недели назад он уже общался с жителями данного дома и хорошо знаком с существующими проблемами.

- В следующем году ваши вопросы решатся положительно. В проект выполнения всех необходимых работ уже заложены средства в городском бюджете, - заверил мэр. Посетительница ушла со словами благодарности, твердо зная, что мэр Тултаев невозможного не обещает и слов на ветер не бросает.

Жительница многоэтажки с ул. Ст. Разина пришла на прием к градоначальнику, болея душой, также прежде всего за общее дело. Она пожаловалась на отсутствие циркуляционной линии в доме. Из-за этого его жителям приходится сливать большое количество воды, что впоследствии отражается солидной суммой в их платежках. Посетительница также попросила о замене коммуникаций в здании. За 46 лет существования дома они пришли в полную негодность.

Мэр поручил главе Ленинского района уже на следующей день побывать по указанному адресу, чтобы прикинуть, какой ремонт здесь требуется прежде всего и в какую сумму выльется.

- Решение примем сразу же, как только своими глазами оценим ситуацию, - заверил Петр Тултаев. - Но начнем, думается, с установки циркуляционной линии.

Вопрос, с которым обратился к Главе города один из электриков ЖРСУ, касался переселения его семьи из ветхого жилья. Человек просил помощи в том, чтобы остаться жить по старому адресу. Дело в том, что он вложил в обустройство своего жилья много сил, стараний и средств. К тому же у него доля - 7 соток земли. Если муниципалитет все это выкупит, ему снова придется строить дом, но уже в другом месте.

Градоначальник вошел в положение посетителя и заметил, обращаясь к своим помощникам: «В каждом случае к проблеме человека нужно подходить индивидуально. Очень просто, ссылаясь на законы, отказать ему. А вот помочь мы не всегда стремимся - мороки много. Давайте в этом случае найдем выход и поможем!».

Мэр поручил подчиненным взять эту ситуацию под контроль и найти варианты, которые бы устроили всех.

Надо сказать, что наибольшее количество посетителей в этот день пришли к мэру, надеясь улучшить свои жилищные условия. Одна из посетительниц хотела переселиться из ветхой коммуналки в новую квартиру. Но при этом не желала снова обрекать себя на соседство с бывшим мужем, в разводе с которым состоит уже 20 лет.

Другая, попав под переселение, вдруг вспомнила, что в свое время не узаконила самострой, который не учитывается при переселении в новое жилье.

Третья ни за что не хотела переселяться в однокомнатную квартиру, которая по площади значительно больше нынешней, к тому же находящуюся в центре города.

И в каждом отдельном случае Главе города приходилось убеждать, успокаивать, искать выход, чтобы реально помочь. Хоть и возможности при этом порой были совсем мизерными.

Не будем рассказывать обо всех просьбах и пожеланиях заявителей. Скажем одно, кто-то уходил с радостью и реальной надеждой на решение своих проблем, кто-то переживал, так как эта самая надежда умирала, ведь при всем желании помочь Глава города не мог переступить закон…