Мать троих детей погибла загадочной смертью

На минувшей неделе Следственный комитет разместил информацию о без вести пропавшей жительнице пензенского села Наровчат 31-летней Марины Ступиной. Сообщалось, что 5 декабря женщина не вернулась домой с работы, при этом ее автомобиль Volkswagen Passat был обнаружен возле села Клиново Ковылкинского района Мордовии. Судьба хозяйки иномарки оставалась неизвестной. Следователи указали приметы девушки, во что она была одета и просили граждан сообщать любую полезную информацию. Но за несколько дней на обращение правоохранителей так никто и не откликнулся.

Сотрудникам Ковылкинского межрайонного следственного отдела у коллег из Пензенской области удалось выяснить, что жительница села Наровчат работала менеджером в фирме, специализирующейся на выдаче микрозаймов. А в свободное от работы время неофициально занималась частным извозом. Марина Ступина была замужем, воспитывала трех дочерей - старшей 12 лет, а младшие - близняшки - в этом году только пошли в школу. По словам супруга, в день своей пропажи Марина, как обычно, отвезла девочек на машине в школу, потом отправилась на работу. В обед забрала дочерей из учебного заведения, отвезла домой и вернулась в фирму. Вечером местные жители видели, как в 17.30 Марина закрыла офис и уехала на своей машине. Что случилось дальше, можно только догадываться… Вечером женщина так и не пришла домой. Супруг сначала подумал, что она снова отправилась таксовать, но время шло, а мать троих детей так и не возвращалась и на звонки родных не отвечала. Муж написал заявление о ее исчезновении.

Спустя два дня машину Ступиной нашли жители Мордовии. Иномарка стояла в сугробе возле села Клиновка Ковылкинского района. Но владелицы в машине не было. По словам старшего помощника руководителя СКР по РМ Натальи Афанасьевой, в салоне автомобиля находились вещи женщины, и что примечательно - все ценности были на месте. К поиску подключились полицейские, отряд правоохранительной направленности «Патриот», сотрудники администрации Ковылкинского района. Активисты расклеивали в Ковылкине ориентировки с приметами пропавшей, волонтеры и полицейские стали прочесывать близлежащую местность в поисках пропавшей женщины. 9 декабря одна из поисковых групп в трех километрах от обнаружения машины наткнулась на мертвое тело Марины Ступиной. Судебно-медицинские эксперты сделали вывод о том, что женщина погибла от переохлаждения. Следов насильственной смерти на теле погибшей обнаружено не было.

Сейчас по этому странному делу больше вопросов, чем ответов. Зачем жительница села Наровчат поехала в Мордовию? Была ли она в салоне автомобиля одна или кого-то подвозила? Почему оставила машину и пошла пешком через заснеженное поле? На эти и другие вопросы должны дать ответ следователи.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.