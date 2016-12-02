Задержан серийный аферист из Тольятти

Оперативники Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно с отделом «К» задержали 31-летнего жителя Тольятти. Мужчина подозревается в совершении серии телефонных мошенничеств.

Проходимец наживался на мордовских пенсионерах, используя известную схему развода: звонил на домашние телефоны и, заслышав в трубке голос пожилого человека, представлялся сотрудником полиции. Затем сообщал, что сын или внук абонента якобы стали виновниками серьезной аварии, и просил денег за «урегулирование вопроса». Для перечисления средств он указывал банковский счет. На эту уловку попались 60- и 80-летние жители Саранска, перечислившие мошеннику 14,5 тысячи и 24 тысячи рублей.

Оперативники предполагают, что житель Тольятти может быть причастен к совершению аналогичных мошенничеств. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж, освободился из мест лишения свободы в 2015 году.

МВД по РМ рекомендует жителям региона, прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, посоветоваться с близкими людьми и родственниками. И ни в коем случае не перечислять деньги на неизвестные телефонные номера или банковские счета.