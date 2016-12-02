Продолжаются аресты по делу об «обналичке» на 350 миллионов рублей

Очередной обвиняемый в незаконной банковской деятельности по обналичиванию 350 млн рублей - 43-летний Виталий Базалей решением Ленинского суда Саранска заключен под домашний арест. Ранее суд отправил под домашний арест другого участника этой же бригады, 28-летнего Антона Хасанова.

По версии следствия, в преступную группу по обналичиванию огромных сумм денег входили 8 человек. Базалей вместе с Антоном Хасановым играли здесь первые роли. Оба подозреваются в том, что с сентября 2015-го по октябрь 2016 года по заказу различных фирм, в том числе из Казани, превращали условные цифры на счетах в хорошо осязаемые пачки банкнот. И делали это противозаконным способом. За время работы дельцы заработали на таких операциях более 14 миллионов рублей! Деятельность преступной группы из Мордовии была пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по Мордовии и МВД по Татарстану во взаимодействии со специалистами Росфинмониторинга.

Обналичивание денег производилось с помощью подставных фирм, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов. За свои услуги мастера «наличмана» взимали комиссию в размере 4 процентов от каждой банковской транзакции. По предварительным подсчетам в теневой сектор экономики было выведено более 350 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела проведено свыше 50 обысков, изъяты сотни печатей фирм-однодневок, банковских карт, компьютеров, мобильных телефонов и т.д. Кроме того, полиция полагает, что подозреваемые могут быть причастны к разбойным нападениям на инкассаторов. При обысках изъяты маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие.

В судебном заседании следователь и прокурор ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого поддержали. Виталий Базалей, признавая причастность к инкриминируемому деянию, не возражал против домашнего ареста. Защитник же просил избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд поддержал позицию стороны обвинения - Виталий Базалей заключен под домашний арест до 28 января 2017 года.