63 миллиона рублей на ветер

Рузаевским чиновникам придется ответить за халатность, которая привела к многомиллионному ущербу. Речь идет о покупке старого здания бывшего цеха, из которого власти Рузаевки пытались сделать жилой дом и переселить туда нуждающихся в улучшении жилищных условий. Дом оказался непригоден для проживания людей. А между тем на покупку и реконструкцию было потрачено 63 млн рублей. На минувшей неделе Следственный комитет РФ по РМ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

В 2014 году администрация города потратила 25 миллионов рублей на покупку старого четырехэтажного стартерного цеха, принадлежащего ЗАО «НПО «НефтехГазМаш». Мэрия Рузаевки решила сэкономить на приобретении жилья для нуждающихся и придумала хитроумный план - купить здание цеха, отремонтировать его, затем заселить туда людей и отчитаться перед руководством о выполненной задаче.

При этом согласно техническому заключению по результатам обследования цеха физический износ его фундамента и стен составил 45%. Кроме того, на основании представленной «НПО «НефтехГазМаш» документации с недостоверными сведениями экспертным учреждением было дано положительное заключение на реконструкцию здания под жилой дом. Стоимость реконструкции по заключению составила более 38 миллионов рублей, что значительно превышает затраченную на покупку здания сумму.

Строение отделали сайдингом, вставили новые окна, сделали ремонт и решили отдать под муниципальный жилой фонд. В ситуацию вовремя вмешалась прокуратура и запретила использовать здание для постоянного проживания людей, поскольку оно находится в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий.

Получается, что 63 миллиона рублей администрация Рузаевки выкинула на ветер. Прокуратура также выяснила, что покупка здания была осуществлена без проведения аукциона, а значит, с нарушением закона. Сейчас надзорное ведомство обратилось с иском в Арбитражный суд Мордовии о признании сделки недействительной.

По данным Следственного комитета РМ, таким образом были нарушены права 96 человек, состоящих на учете в администрации городского поселения Рузаевка, нуждающихся в жилых помещениях и не обеспеченных жильем.

Пока уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении какого-то конкретного чиновника. По уголовному делу проводятся следственные действия, которые позволят установить, кто конкретно из работников администрации Рузаевки ответит за многомиллионную халатность.