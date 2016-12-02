За обрушение общежития ответит замдиректора
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМ завершил расследование уголовного дела об обрушении здания общежития Ромодановского аграрного техникума. Отвечать за это ЧП придется 40-летнему заместителю директора по административно-хозяйственной части учебного заведения Михаилу Хрестину. Его обвиняют в халатности.
Инцидент произошел 16 ноября прошлого года в кирпичном пятиэтажном здании общежития по улице Дорожной в поселке Ромоданово. Здесь произошло обрушение плит перекрытий с первого по третий этаж на общей площади более 173 квадратных метров. К счастью, никто не погиб, но и без пострадавших все же не обошлось - женщина получила перелом пяточной кости. Получившая травму 43-летняя Ольга Дорофеева, инженер по технике безопасности районной больницы, проживала в комнате на втором этаже. Вечером семья смотрела телевизор, как вдруг сверху посыпались штукатурка и куски кирпичей. Дверь из комнаты оказалась заблокированной. Семья решила выбираться на улицу через окно, пока здание не обрушилось окончательно. Дорофеевы связали покрывала и стали спускаться по ним вниз. Дочь и супруг спустились без последствий, а сама Ольга не удержалась и сорвалась вниз. Женщина упала на бетонную плиту крыльца здания и сильно повредила ногу. В больнице медики диагностировали перелом.
Десятки других жильцов общежития просто не могли покинуть свои комнаты. «После проведения разведки мы приступили к эвакуации людей с верхних этажей здания, - рассказывал сразу после ЧП начальник караула пожарно-спасательной части № 20 Евгений Глущенко. - По рации запросили подкрепления. После прибытия коллег организовали эвакуацию с двух сторон здания с помощью имеющихся у нас выдвижных трёхколенных лестниц. Проходило всё организованно, без волнения и паники. Мы успокаивали людей, особенно детей. Всего в этом здании проживало более 60 человек, в момент обрушения их было 34. В общежитии проживали люди разного возраста - дети-сироты, которые учатся в техникуме, сотрудники учебного заведения со своими семьями и 11 беженцев с Украины».
«Когда мы выставили лестницу, люди на третьем этаже уже успели собрать самые необходимые вещи в пакеты, - вспоминает пожарный пожарно-спасательной части № 20 Руслан Баймашев. - Мы разбили стекло и стали спускать всех по очереди, начиная с детей».
Во время расследования уголовного дела следователи выяснили, что Михаил Хрестин больше 10 лет занимал должность заместителя директора и являлся ответственным за техническое состояние имущества, находящегося в оперативном управлении. Каких-либо мер по проведению капитального и текущего ремонта здания общежития он не предпринимал. При этом Хрестин достоверно знал, что на протяжении всего этого времени в подвальном помещении здания постоянно находится грунтовая вода.
В результате обрушения здание было признано аварийным и не подлежащим проживанию в нем граждан, в связи с чем собственнику здания - Государственному комитету имущественных и земельных отношений Республики Мордовия - причинен ущерб в сумме более 17 миллионов 800 тысяч рублей. Также причинен имущественный ущерб в сумме 72 тысячи рублей проживавшей в общежитии женщине.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.