В Саранске открылся новый детский сад

Трехэтажное кирпичное здание, покрашенное в жизнерадостные цвета, с большими окнами - именно так выглядят современные детские сады. В последнее время в республике новых современных дошкольных учреждений становится все больше, и все они соответствуют самым современным нормам. Именно такой садик недавно открыл двери для ребят, живущих в районе Пушкинского парка.

По словам начальника Управления образования Администрации г.о. Саранск Оксаны Шуляповой, «Центр развития ребенка - детский сад № 2» рассчитан на 240 мест (12 групп по 20 человек), и появления этого дошкольного учреждения жители данного микрорайона ждали с большим нетерпением. Сейчас дети, стоявшие в очереди, проходят необходимый медосмотр, постепенно все группы будут заполнены.

Посмотреть, как работает новый детский сад, 6 декабря пришло много почетных гостей. Экскурсию по дошкольному учреждению для Главы республики Владимира Волкова и мэра Саранска Петра Тултаева провела заведующая Эльвира Тюрина. Кажется, здесь продумано все до мелочей, в этом здании, наверное, нет темных мест - кругом светлое пространство, наполненное воздухом. Даже стены вдоль лестниц готовы рассказать сказки: вдоль одной лестницы на стенах находятся изразцы с изображением героев из сказок Александра Сергеевича Пушкина, вдоль другой - герои мордовских народных сказок.

Сначала гостям показали, как устроена кухня. По словам заведующей, вся еда для детей готовится только на пару, никаких жареных блюд не подают, к тому же в детском дошкольном питании совсем не используются полуфабрикаты. Кстати, в детских садах пятикратное питание.

В медицинском кабинете собравшимся рассказали о том, как здесь будут следить за здоровьем маленьких подопечных. Здесь есть аппарат для приготовления кислородных коктейлей, ингалятор, кварцевый облучатель (они предназначены для лечения верхних дыхательных путей). Инфракрасный облучатель обладает очень широким действием, он предназначен как для лечения кожных заболевания, заболеваний уха, горла, носа, так и при растяжении связок.

В любом новом детском дошкольном учреждении, которые в последние годы открываются в республике, есть бассейн. Этот садик не стал исключением. Сразу скажем, что бассейн рассчитан на 10 ребятишек, за большим количеством очень сложно уследить. В бассейне для занятий предусмотрены надувные жилеты, различные круги, мячи. Есть и душевые с силиконовыми ковриками, и теплые раздевалки, температура на прикрепленном к стене термометре показывала 26 градусов. Причем раздевалка для девочек отделана розовой плиткой, для мальчиков - голубой. Владимиру Волкову понравилась отделка стен, и он поинтересовался, сколько стоит настенная плитка.

- 300 рублей за квадрат, - ответил Петр Тултаев.

- Как хорошо смотрится, не хуже, чем та, которая стоит 700 рублей за кв. м. Главное - делать хорошо! - отметил Глава республики.

- Все верно, - согласился мэр Саранска. - Мы не применяем супердорогих материалов, важно качество работы. У нас здесь работали проверенные подрядчики.

Далее все направились посмотреть, чем занимаются дети в обычное время. Конечно, детям скучать некогда, кто-то строил дом, кто-то делал прическу, кто-то собирал конструктор. Помещения для групп очень просторные, светлые, теплые, да и детям нравятся.

Предусмотрен в новом детском садике и большой спортзал. Честно говоря, никогда раньше не удавалось видеть детских тренажеров, а здесь есть не только детские обручи, батут, мячи, сухой бассейн, шведская стенка, но и велотренажеры, и даже беговые дорожки для малышей. Вообще в садике созданы все условия для разностороннего развития детей, здесь есть и компьютерный класс, и студия ИЗО, где каждый ребенок может почувствовать себя художником, ведь творить он будет за мольбертом. Предусмотрена и группа компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеются штатные единицы педагога-психолога и логопеда.

Особое внимание будут уделять и правилам дорожного движения. В детском саду оборудовали целую улицу: здесь есть и пешеходный переход, и светофор, и некоторые дорожные знаки.

Владимир Волков традиционно делает подарки новым детским садам. «Центру развития ребенка - детскому саду № 2» Глава региона подарил оборудование для мультимедийной игровой лаборатории. Кстати, такой комплекс - первый в республике. С помощью этого комплекса дети могут познать окружающий мир опытным путем, например, узнать больше о звуках, свете, электричестве, магнитном поле или температуре.

В актовом зале Владимир Волков и Петр Тултаев вместе с двумя детишками перерезали символическую красную ленточку.

- Мы сделаем все, чтобы 100% наших детей получили полноценное дошкольное образование и полностью были готовы к школе, - отметил Глава Мордовии. - Ведь дошкольное образование входит в ступень общего образования. Мы хотим, чтобы наши дети были конкурентоспособны и приспособлены к современным условия жизни. Хочу заверить родителей, что мы делаем и будем делать все, чтобы ваши дети получили достойное образование и воспитание. В Саранске планируем открыть еще три детских сада, два - в микрорайоне «Юбилейный», еще один - на улице Т. Бибиной. Совсем скоро откроется детский сад в Торбеевском районе.

За 11 месяцев текущего года в Саранск приехали жить на 4000 человек больше, чем уехали. Мы к таким показателям шли очень долго. Ведь без прироста населения у республики нет будущего. Мы не против, чтобы наши дети получали высшее образование в других вузах страны, главное, чтобы они потом возвращались сюда. А для этого должны быть созданы условия. У нас должны быть эффективные предприятия, условия для занятий спортом, должны работать культурные центры, театры. У нас все это есть. Сейчас в республике действует программа, по которой можно взять жилье по ипотеке на 25 лет, причем под 5% годовых. Кстати, эту программу мы продлили до 31 декабря 2017 года. Новый микрорайон в центре города рассчитан на 25-30 тысяч новых жителей, и мы хотим, чтобы к чемпионату мира он был заселен.

Также Владимир Волков отметил, что строители особенно стараются при строительстве детских садиков, здесь все продумано до мелочей. Поэтому теплые слова и громкие аплодисменты прозвучали и в адрес подрядчиков. Ну а дети, которые уже ходят в новый детский сад, вручили почетным гостям цветы и подарки, а также показали праздничный концерт.