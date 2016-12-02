«Мороз и солнце; день чудесный!» - восторгался Пушкин. Именно таким оказался день очередной «мэрской субботы» Петра Тултаева. Имелись и мороз, и солнце, и чудесный день, располагающий к позитивному и плодотворному решению проблем различного толка. А проблемы, которые предстояло решить, были уже хорошо знакомы всем, кто в этот день ожидал Петра Тултаева в поселке Пушкино. Именно здесь два месяца назад уже проходила подобная встреча мэра с жителями. Проблемные вопросы были обозначены. Прозвучали и предложения, как их решить. Мэр пообещал, что через некоторое время вернется и в поселок, и к накопившимся здесь проблемам.

Разговор начался с положительных отзывов местных жителей: «Петр Николаевич, люди довольны новыми автобусными рейсами. Благодарят. Но очень переживают, как бы не отменили эти два введенных рейса».

Директор Транспортного управления Саранска Игорь Белорунов меж тем огласил жесткую правду жизни: «Пассажиры на рейсах есть. Но! Два введенных с октября маршрута работают даже не в ноль, а в убыток. За время работы на рейсах автобусов малой вместимости он составил около 22 тысяч рублей».

Ему вторил и директор ЗАО «ПАТП» Валентин Копылов: «Мы не обеспечиваем даже собственные затраты, предприятие не может работать с такими убытками. Мне людям зарплату нужно платить».

Немногочисленные жители начали возмущаться, постоянно прибегая к вескому аргументы про непосредственную близость их населенного пункта к Саранску: «Мы тоже город! Если бы вы захотели, то решили бы нашу проблему раз и навсегда. Значит, не хотите!».

Градус общения решил понизить градоначальник, объективно оценивая ситуацию и понимая, что перепалка ни к чему не приведет. Проблему можно решить только сообща и в конструктивном диалоге.

«Если бы не было желания решить, мы бы к вам не приехали. Тем более особого удовольствия от таких встреч, сами понимаете, нет, - серьезно объяснял мэр. Потом весело добавил. - Мы же не на блины к вам приехали. Тем более вы и не предлагаете!».

И обратился к ответственным за общественный транспорт: «Вы констатируете факты, а решения проблемы не предлагаете! А решить ее нужно!».

Одновременно предложения посыпались и от местных жителей, и от ответственных за городской транспорт. Были они, разумеется, разными. Пушкинцы предложили ввести на маршруте трафаретное сообщение, а транспортники - увеличить на два рубля стоимость проезда на введенных рейсах.

Обсудив изменения, которые может дать трафаретное сообщение, пришли к выводу, что ситуацию это не изменит. К тому же негативно отразится на работе других маршрутов. Между тем жители к возможному увеличению стоимости проезда отнеслись спокойно. Главное, чтобы автобус ходил чаще, ведь они к этому уже привыкли.

«На том и порешим. Принимаем промежуточное решение по увеличению стоимости проезда на 2 рубля на двух дополнительных рейсах. Потом встретимся и еще раз оценим ситуацию», - подвел итог обсуждению Петр Тултаев.

«То есть теперь эти два рейса останутся навсегда?» - напрямую задали вопрос жители поселка.

«Вопрос этот пока открыт. Но сделаем что можем, прятаться не будем, говорю вам откровенно! - сказал мэр. - Если бы у нас не было желания решить ваши проблемы, мы бы вам отписались на бумаге. И на этом все! Какие еще вопросы у вас есть?».

Люди заговорили о водоснабжении поселка. В октябре было обещано, что центральное водоснабжение в поселке появится в ближайшее время. Жители интересовались, когда это произойдет, а также о затратах, которые им придется понести, чтобы вода пришла в дома. Директор МП «Горводоканал» сообщил, что имеющийся проект откорректирован, часть работ проведена, и в начале 2017 года труба по поселку будет протянута.

«До сентября следующего года все работы должны быть завершены, - обратился Глава Саранска к руководителю предприятия. Жителям же в очередной раз пояснил: - Трубы по улицам - это наше обязательство, а подведение в дома - ваше».

Затронули вопрос уличного освещения, и от жителей Пушкино послышались единогласное «спасибо»: «Хорошо стало! С одного конца улицы другой видно!».

Следующими к градоначальнику обратились жители муниципальных домов №№ 13 и 15 по улице Чкалова. Их волновало отсутствие пешеходного тротуара к их домам.

«Берем на себя социалистическое обязательство построить тротуар весной!» - пошел навстречу Петр Тултаев.

Но, как водится, аппетит приходит во время еды, и жители этих домов решили заодно попросить и детскую игровую площадку. Но было решено для начала устранить проблему с тротуаром. Асфальтные дела обсудили и в связи с ремонтом дорожки в районе подвесного моста. Здесь осенью проводили ремонт тротуара, но погодные условия позволили только уложить щебень. Завершение работ перенесли на весну. Петр Тултаев шутливо сделал замечание подчиненным: «Главное, асфальт не забудьте положить».

Обстановка разрядилась, напряжение спало, и жители перешли к менее насущным, но не менее важным моментам их сельской жизни. Подрастающему поколению поселка очень сильно не хватает футбольного поля. Эта проблема уже обсуждалась. Градоначальник поручил весной выполнить планировку отведенной под это территории, озеленить ее и установить ворота.

«Только учтите: мы слово дали, значит, все сделаем! А с вас в канун Дня города футбольный матч! - обратился он к жителям. - Организуете две команды из местных, и 11 июня мы приедем сюда на матч года!».

Жители Пушкина оказались не против этой затеи. Может быть, подумали, что мэр шутит. Но горожане знают, Глава Саранска слов на ветер не бросает. Поэтому на месте пушкинцев мы бы уже начали подыскивать подходящих футболистов для этого состязания.

Еще несколько моментов затронули местные жители. Обсудили с градоначальником возможность строительства в поселке детского сада, установку необходимых дорожных знаков в Пушкино для обеспечения безопасности на дорогах, а также охват населенного пункта всемирной паутиной. Оказалось, что сюда пока еще не дошел интернет одного из крупнейших провайдеров региона. А местным жителям он просто необходим.

По истечении часа, а именно столько длилась «мэрская суббота» в Пушкине, вопросы у людей иссякли, и они стали разбредаться по своим теплым домам. Все-таки на дворе зима и вполне себе зимний мороз. А у Петра Тултаева между тем в этот день было назначено еще несколько встреч с жителями Саранска.