Пьяная бабушка изрезала ножом 4-летнюю внучку

Шокирующая история произошла в Саранске в минувшие выходные. 45-летняя жительница Юго-Запада Светлана Миганова в порыве алкогольного гнева сначала поколотила 4-летнюю внучку, а затем взяла в руки нож и стала резать девочке волосы. Да так рьяно взялась за это дело, что порезала ей, лицо, уши, голову. Позже бабушка и вовсе вытолкала окровавленного, изуродованного ребенка из квартиры на лестничную площадку.

Сотрудница ГУП РМ «Тепличное» Светлана Миганова проживает в доме № 24 по улице Серадзской вместе с 33-летним супругом Евгением. У женщины имеется 25-летняя дочь от первого брака. Девушка учится в одном из саранских техникумов, живет в Рузаевке и воспитывает 4-летнюю дочь. Иногда она привозит малышку в Саранск посидеть с бабушкой. Так произошло и в прошлые выходные. Очевидно, сейчас мать о решении отвезти ребенка к бабушке сильно сожалеет.

3 декабря пострадавшую от диких действий бабушки девочку доставили на машине «скорой помощи» в детскую республиканскую больницу. Медики зафиксировали у ребенка синяки, множественные резаные раны кистей рук, головы, ушей и век. И были сильно удивлены информацией, что это все натворила родная бабушка малышки. Как выяснилось, в тот вечер Светлана Миганова приняла на грудь приличное количество спиртного. Позже медики обнаружат в ее крови 1,3 промилле алкоголя. Судя по всему, Светлана одна выпила целую бутылку водки.

Медиков и полицию вызвали соседи Мигановых. Девочка сама постучала к ним в дверь. Ребенок стоял на лестничной площадке босиком в пижаме, лицо было в крови, под глазом синяк. Женщина завела малышку в квартиру, попыталась умыть, но ребенок плакал и говорил, что ей очень больно. Соседка поинтересовалась, что произошло. Ребенок со слезами на глазах рассказал, что вечером она попросила у бабушки стакан воды, а та вдруг рассвирепела, стала кричать на девочку, а потом накинулась на нее с кулаками. Затем Миганова схватила со стола нож и заявила: «Я тебя сейчас постригу, дрянь такая!».

Страшно представить, что пришлось пережить 4-летней девочке, когда ее бабушка с ножом в руках пыталась резать ей волосы и исполосовала клинком голову, уши, руку и даже веки. Хорошо еще, что орудовавшая ножом пьяная бабуля не оставила ребенка без глаз. После экзекуции Миганова вышвырнула заплаканную внучку на лестничную площадку. Неизвестно, сколько времени легко одетый и стоящий босиком на плитах ребенок провел в холодном подъезде, пока ему не открыли дверь соседи.

Девочку поместили в реанимационное отделение - она потеряла достаточно много крови. Однако, по словам медиков, несмотря на многочисленные порезы, им удалось спасти слух и зрение малышки. Всего же врачи зафиксировали около двух десятков порезов на теле ребенка.

Органы дознания ОП № 3 УМВД России по Саранску возбудили в отношении Светланы Мигановой уголовное дело по статье «Побои». Поскольку речь идет о преступлении против несовершеннолетней, то дальнейшим расследованием уголовного дела займутся сотрудники Следственного комитета РМ. Не исключено, что в дальнейшем Мигановой могут инкриминировать и другие уголовные статьи. Многое зависит от сроков нахождения девочки в больнице - это один из критериев определения тяжести причиненного вреда. Пока же Светлана Миганова на допросе у дознавателя оформила явку с повинной. Она признала, что повела себя с внучкой неадекватно, и сожалеет об этом. Как, почему и из-за чего бабушка-тиран набросилась на ребенка, она объяснить не может, потому что была сильно пьяна.

Соседи утверждают, что периодически видели женщину в алкогольном подпитии. Также, с их слов, любителем горячительного является и ее супруг. Если верить соседям, то мужчина из-за пристрастия к спиртному сейчас даже проходит курс лечения от алкогольной зависимости.