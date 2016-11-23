Наркоторговцы «идут на Таран»

В Саранске задержаны очередные гастролеры, пытавшиеся наводнить город синтетическими наркотиками. Двое парней и девушка прибыли в столицу Мордовии из Москвы. Повязали компанию, когда они брали дурман из тайника.

На минувшей неделе Ленинский районный суд Саранска рассматривал ходатайства следователя СУ УМВД России по Саранску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летней уроженки столицы Анастасии Таран, уроженца Северо-Курильска Сахалинской области 30-летнего Артема Карги и уроженца Нижнего Тагила 31-летнего Даниила Фалеса. Все они подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Из показаний гастролеров в суде известно, что Анастасия Таран замужем, на иждивении имеет малолетнего ребенка. Артем Карга и Даниил Фалес не обременены семейными узами. Все подозреваемые ранее не судимы, без определенного рода занятий.

В начале ноября молодые люди приехали из Москвы в Саранск для продажи партии наркотиков. Заселились на съемную квартиру и через интернет уточнили у куратора место, откуда следует забрать оптовую партию зелья, предназначенную для продажи. Взяв из тайника наркотики, они расфасовали все по пакетикам и разложили дурман в тайники по всему Саранску.

Дабы не спалиться, Таран, Карга и Фалес оперативно сменили место проживания - с одной съемной квартиры переехали на другую. Трио торговцев дурманом еще несколько раз по указанию куратора забирали из тайника партии синтетики, фасовали ее на разовые дозы и снова делали закладки по всему городу. Полицейские взяли дельцов на очередной закладке ночью 19 ноября. Гастролеры приехали на машине к тайнику, расположенному по ул. Титова. После того как забрали новую партию наркоты, они были задержаны сотрудниками полиции.

В суде следователь и прокурор поддержали ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых. Подозреваемые и защитники возражали.

Однако суд отправил всех троих в СИЗО сроком на два месяца. Суд мотивировал это тем, что Таран, Карга и Фалес подозреваются в совершении особо тяжкого преступления, за которое законом предусматривается наказание в виде лишения свободы. Места жительства в Мордовии они не имеют, а значит, могут скрыться от следствия и суда либо продолжить заниматься преступной деятельностью.