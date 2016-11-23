«Нужны деньги? Зайди и возьми» - примерно такими рекламными посулами зазывают к себе клиентов многочисленные микрофинансовые организации, выдающие займы под баснословные проценты. 23-летний инсарец Дмитрий Сазонов решил откликнуться на рекламный призыв и отправился в кредитную организацию. С ножом.

Около 10 часов 21 ноября Дмитрий Сазонов вошел в офис компании «Центрофинанс Групп», что рядом с магазином «Чайка» по проспекту 50 лет Октября. В коридоре он натянул на лицо до глаз майку, накинул на голову капюшон куртки и зашел в кабинет. В руках у парня был нож. Этот маскарад зафиксировала камера, установленная в зале конторы. Разбойное нападение заняло не больше полминуты. Сазонов подошел к сидевшей за столом сотруднице и потребовал: «Быстро давай всю выручку». Нож в руках парня отнимал всякое желание перечить, поэтому 29-летняя менеджер Татьяна безропотно вытащила из ящика стола картонную коробку из-под обуви и положила на стол. Налетчик выгреб из нее всю наличку, прихватил мобильный телефон сотрудницы фирмы и удалился. Девушка тем временем нажала на тревожную кнопку под столом. Всего добычей налетчика стали 28,5 тысячи рублей и телефон стоимостью порядка 6 тысяч рублей.

Задержали жителя Инсара на следующий день в центральной части города. Дмитрий Сазонов заночевал у знакомой девушки, полицейские пришли за ним среди ночи. В тот же день в отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. После задержания Дмитрий дал признательные показания, а потом добровольно выдал похищенное добро сотрудникам полиции. Как выяснилось, после нападения Сазонов забежал в находящийся рядом гаражный массив и оставил в импровизированном тайнике нож, телефон и 18,5 тысячи рублей. С собой он взял только «десятку» и отправился на Центральный рынок. Здесь Дмитрий пополнил гардероб - прикупил куртку «Nike», кроссовки «Reebok», джинсы и рюкзак. Судя по весьма скромной цене, брендовые вещи или продавались с большим дисконтом, или их брендовость заключалась только в налепленном лейбле. От десяти тысяч у парня после покупок остались деньги даже на кафе.

Полицейские установили, что Сазонов совсем недавно приехал в Саранск из Москвы, где скрывался от сотрудников правоохранительных органов. В столице Мордовии он остановился у своей знакомой. Постоянного источника дохода молодой человек не имел, но при этом работать как-то не сильно стремился. В результате источником для поправки материального благополучия и была определена микрофинансовая организация рядом с домом. Только этот криминальный займ может встать парню слишком дорого.

24 ноября Ленинский районный суд Саранска рассматривал в отношении Сазонова ходатайство старшего следователя следственного управления УМВД России по Саранску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Родился в Инсаре, - говорит Дмитрий. - Образование среднее специальное, холост, детей не имею. Проживаю с девушкой, но это не гражданский брак. Не работаю, не учусь. Судим за кражу, находился в федеральном розыске.

- Сазонов, вы признаете свою причастность к инкриминируемому деянию? - интересуется судья.

- Да, признаю в полном объеме.

- Ваша позиция по ходатайству следователя?

- Да.

- Что да? Согласны с мнением следователя или не согласны?

- Согласен.

- Согласны, чтобы вас заключили под стражу?

- Да.

Судя по ответам Сазонова, ему абсолютно все равно, что с ним будет. Адвокат парня с виду тоже не сильно переживает за подзащитного.

- Сазонов совершил преступление в момент испытательного срока. Кроме того, был судим еще в августе, однако вместо того, чтобы отправиться в место отбытия наказания, стал совершать преступления. Считаю, что это достаточные основания для заключения Сазонова под стражу, - выразила свое мнение старший помощник прокурора Ленинского района Анастасия Базаева.

В апреле этого года Дмитрий был осужден за кражу в Инсарском районе к 1 году 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев. Но уже в августе этого года схлопотал еще одну судимость и должен был отправиться на 1 год и 5 месяцев в колонию-поселение. Осужденные туда добираются самостоятельно. Однако парень решил в колонию не ездить, а ударился в бега, некоторое время скрывался в Москве. В сентябре был объявлен в федеральный розыск.

Суд изучил представленные материалы, выслушал следователя, прокурора, подозреваемого, защитника, пришел к выводу, что ходатайство следователя о заключении главного фигуранта этой криминальной истории под стражу сроком на два месяца подлежит удовлетворению.

Но, как оказалось, это было не единственное нападение на микрофинансовую организацию, произошедшее на минувшей неделе в Мордовии. 23 ноября в Рузаевке 32-летний местный житель также с ножом заявился в офис конторы по выдаче займов.

Директор организации рассказал, что около 10 утра в офис вошел мужчина, лицо которого было скрыто шарфом. В тот момент в помещении находились две сотрудницы. Незнакомец пригрозил им ножом и потребовал у девушек ключ от кассы. Добычей налетчика стали 7 тысяч 400 рублей.

В результате оперативных мероприятий, а также благодаря записям с камер видеонаблюдения, расположенных на фасадах соседних зданий, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Мужчина был задержан в собственной квартире. Во время обыска у него были изъяты похищенные денежные средства и орудие преступления. Следственным отделом ОМВД России по Рузаевскому району возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».