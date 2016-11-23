Стрелял в кабана - убил человека

В Зубово-Полянском районном суде вынесен приговор 55-летнему предпринимателю Владимиру Кирееву. Он обвинялся в причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте. Во время охоты на кабана Киреев по ошибке застрелил 43-летнего сотрудника Зубово-Полянского отдела казначейства Алексея Байкина.

Трагическая история произошла 13 сентября прошлого года неподалеку от села Мордовские Полянки Зубово-Полянского района. Алексей Байкин вместе с женой на машине отправились в лес за грибами. Около 17 часов супруги вышли к кукурузному полю и решили нарвать несколько початков. Вскоре послышался гул двигателя комбайна. Супруги решили уйти с его пути, как прозвучал выстрел, затем другой. На глазах у жены Алексей как подкошенный упал на землю. Заряд дроби попала ему в спину и голову. Как оказалось, с комбайна стрелял выбравшийся на охоту местный предприниматель Владимир Киреев. Супруга Байкина истошно закричала, потом попыталась вызвать с мобильного «скорую», но не было сигнала. До медиков и полицейских смог дозвониться сам стрелок. Ранения у Алексея Байкина были тяжелыми. Тогда Киреев с напарником по охоте перенесли раненого в свою «Ниву» и повезли в больницу. Супруга Байкина отправилась в больницу вместе с мужем. По дороге раненого переместили в подоспевшую машину «скорой помощи», однако спасти его не удалось - от полученного ранения мужчина скончался в машине медиков. Алексей Байкин более 20 лет отслужил в органах внутренних дел, работал во вневедомственной охране, участковым, а около 5 лет назад покинул полицию и устроился работать в казначейство.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Полицейским Владимир Киреев рассказал, что пытался подстрелить кабана, мол, посчитал, что животное спряталось в кукурузном поле. Охотник увидел шевеление в зарослях кукурузы, нажал на спусковой крючок самозарядного карабина 12 калибра «Сайга 12 С» и… попал. Но, как оказалось, не в кабана, а в человека. Первоначально Владимир Киреев говорил, что стрелял с дерева, примерно с 60 метров. Однако эксперты выявили разночтения - выстрелов было два, тогда как охотник говорил об одном. Киреев уверял, что палил с дерева, а эксперты выяснили, что огонь открыли с движущегося комбайна. При этом Владимир Киреев не имел разрешения на охоту.

В итоге суд признал Киреева виновным в незаконной охоте и причинении смерти по неосторожности. Приговором предпринимателю назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.