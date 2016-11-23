В Ковылкине вскрыли аферу с жильем на миллионы рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения миллионов рублей при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда и жилья для детей-сирот.

В 2014 году в рамках этой программы администрация Ковылкина получила 34,6 млн рублей из бюджета на строительство 28-квартирного жилого дома по улице Есенина. Администрация города провела открытый аукцион по отбору застройщика дома. Его победителем стало ООО «Тарит», с которым был заключен муниципальный контракт. Однако по окончании работ по строительству дома (с 1 июля 2015 года) руководитель общества Виктор Решетихин стал тянуть резину - под разными предлогами уклонялся от передачи в муниципальную собственность расположенных в жилом доме 28 квартир.

Прокуратура района провела проверку и выяснила, что генеральный директор «Тарит» незаконно оформил в частную собственность четыре квартиры - две двухкомнатные и две трехкомнатные, расположенные в построенном доме. Позже руководитель строительной фирмы их продал. При этом администрация города уже оплатила реализованные им квартиры на сумму 4,4 млн рублей. Произошло это потому, что некоторые переселенцы тянули с переездом из ветхого жилья в новое. Кто-то не хотел заселяться в квартиру на 5 этаже, поскольку пожилым людям тяжело подниматься на верхний этаж, а кто-то хотел получить жилье не в Ковылкине, а в Саранске. Пока переселенцы никак не могли определиться, руководитель «Тарита» воспользовался ситуацией, по-тихому приватизировал жилье и продал его.

По материалам Ковылкинской межрайонной прокуратуры, которая выявила эти махинации в ходе проверки, следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранителям еще предстоит выяснить, с чьего разрешения компании Решетихина удалось приватизировать четыре квартиры, построенные по программе для переселенцев.

Надо сказать, что компания «Тарит» уже не в первый раз фигурирует в манипуляциях с жильем в Ковылкине. В декабре 2014 года администрация Ковылкина выдала разрешение на ввод построенного «Таритом» дома в эксплуатацию. При этом все работы по дому не были завершены. Прокуратура провела проверку и выяснила, что разрешение выдано незаконно - подписал его заместитель главы городской администрации Денис Боровиков. Вскоре в отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Суд приговорил его к штрафу, но тут же амнистировал в связи с 70-й годовщиной Великой Победы.