В Мордовии изъято около 2 тысяч литров контрафактного алкоголя

С 10 по 20 ноября в Мордовии проводился рейд по выявлению продажи контрафактного алкоголя. Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с участковыми провели более 400 проверок предприятий, торгующих алкогольной продукцией, а также предприятий - производителей алкогольной продукции. В результате из оборота изъято около 800 литров левого пойла. Например, была пресечена поставка паленого алкоголя в Торбеево, изъято 430 бутылок водки различных наименований. А во время досмотра автомобилей на трассе в Ковылкинском и Краснослободском районах у индивидуальных предпринимателей изъято 680 бутылок водки под брендами известных производителей, имеющих признаки контрафактности.

Всего с начала года в сфере оборота спиртосодержащей продукции возбуждено 33 уголовных дела по фактам изготовления и использования поддельных федеральных специальных марок, пресечено 234 административных правонарушения, связанных с нарушением правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из оборота изъято около 1 тысячи 900 литров контрафактного алкоголя.