Бывший зэк напал на предпринимательницу с ножом

Дерзкое разбойное нападение произошло 27 ноября в Рузаевке. Ранним утром налетчик в маске с ножом напал на местную предпринимательницу, дважды ударил ее клинком в спину, выхватил пакет из рук и скрылся.

Жертву нападения с колото-резаными ранами доставили в районную больницу, медики сообщили о преступлении в полицию. Женщина рассказала, что нападение произошло рано утром, когда она вышла из дома. Незнакомец в маске с прорезями для глаз подбежал сзади, нанес два удара ножом в спину, выхватил пакет и скрылся. «Скорую помощь» вызвал сожитель пострадавшей, который выскочил на улицу, услышав крики.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рузаевскому району по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении. Налетчиком оказался 52-летний ранее судимый мужчина. Задержать его удалось в этот же день в собственной квартире. Во время обыска оперативники изъяли орудие преступления. Налетчик уже дал признательные показания и показал полицейским место, куда выбросил похищенное добро и маску. Бывший уголовник узнал о торговом бизнесе женщины и подумал, что при ней может находиться большая сумма денег. Он стал в течение нескольких дней следить за жертвой, изучал ее распорядок дня, устанавливал время, когда она выходит из дома на работу и возвращается обратно. И ранним утром решил напасть на нее, рассчитывая заполучить крупную сумму. Но воровская удача в тот день была явно не на его стороне. В пакете предпринимательницы оказались только документы и косметичка.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.