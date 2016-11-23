Не здоровья ради, а корысти для…

Федеральное министерство финансов, похоже, все настойчивее вырывает эстафету по тиражированию резонансных, хотя и далеко не однозначных законопроектов из рук российских парламентариев. Очередная инициатива ведомства предполагает введение запрета для индивидуальных предпринимателей на розничную продажу пива, а также сидра, медовухи или пуаре. Согласно подготовленным поправкам к Закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», уже с 1 января следующего года вести такого рода деятельность будет разрешено только организациям, являющимся юридическими лицами. «ВС» решил разобраться в причинах и следствиях предлагаемого нововведения.

Другой формат

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, необходимость его принятия вызвана тем, что грозящие индивидуальным предпринимателям штрафы за непредставление деклараций в разы меньше установленных для юридических лиц - всего-то 10-50 тысяч против 150-200 тыс. рублей. В результате и у мелкой, и у крупной розницы возникает соблазн минимизировать ответственность, то есть, в сущности, попросту скрыть реальные объемы реализации пенного напитка. Благо заключить фиктивные договоры аренды, например, труда не составляет. В свою очередь, это играет на руку нечистоплотным производителям, попутно выпускающим «неучтенку».

На беглый взгляд может показаться, что проблема решается путем банального ужесточения штрафных санкций. Правда, как показывает практика, сия мера далеко не всегда бывает эффективной. Велик риск, что под раздачу попадет и легальный бизнес. Благо за примерами ходить далеко не надо. Нечто подобное пережила в недавнем прошлом водочная отрасль. Далеко не самые худшие ее представители порой оказывались выброшены за борт. Зато их конкуренты, в число лучших никогда не входившие, случается, процветают по сей день.

Губит ИП не пиво

Стремление Минфина учесть прежние ошибки можно, конечно, только приветствовать. Хотя не менее важно сейчас не натворить новых глупостей. Тем более что ведомственная инициатива явно не лишена изъянов. Интернет уже пестрит негативными отзывами, а наиболее активные предприниматели даже начали сбор подписей под призывами к Президенту и парламенту не допустить принятия указанных поправок.

Среди прочих отрицательных моментов упоминается, например, очевидная избыточность ограничительных мер. Бизнесу (пока, правда, лишь городскому) еще с июля вменено в обязанность фиксировать в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета алкогольной продукции каждый факт закупки, поступления и продажи товара. Причем пенять на ее неэффективность едва ли уместно. О росте производства пивных напитков свидетельствуют данные и Росстата, и Росалкогольрегулирования. Если учесть, что на предприятиях, и прежде работавших в рамках закона, объемы выросли совсем незначительно (а порой и сократились), то вывод напрашивается сам собой - именно ЕГАИС вынуждает участников рынка показывать реальные цифры.

Седло для коровы

Другая проблема - почти неминуемое закрытие мелких и средних пивоварен, магазинов «живого» пива и, возможно, ряда торговых точек, «записанных» на ИП. А таких организаций, надо сказать, немало. В стране, по официальной информации, насчитывается более 1,1 тысячи предприятий, выпускающих немаркированную продукцию, плюс около 89 тысяч так называемых пивных бутиков, 90 процентов из которых принадлежат частникам. Даже если они согласятся сменить форму собственности, сил и средств потребуется немало. Хватит ли их - большой вопрос. Легко может случиться, что нынешний вполне легальный бизнес станет работать втемную.

Да и сами обвинения, прозвучавшие в адрес ИП, не выдерживают никакой критики. Получается, что предприниматель, торгующий пивом, плох априори. Как в том анекдоте: если у лошади есть четыре ноги и седло, значит, она живая табуретка.

Место под солнцем

А вот упреки, будто чиновники из Министерства финансов уже открыто лоббируют интересы крупного бизнеса, вряд ли следует принимать во внимание. Ибо и ведущие игроки, как выясняется, далеко не в восторге от предлагаемых нововведений.

- Мы поддерживаем усилия государства по борьбе с «серым рынком», поскольку сами заинтересованы в этом, - говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании «САН ИнБев» Ораз Дурдыев. - Но в отношении отдельных инициатив необходимо более внимательно оценивать возможные последствия. Запрет на продажу пива ИП серьезно ударит по легальному малому бизнесу, ведь пиво для многих из них остается одним из высокомаржинальных продуктов в ассортименте, что позволяет сдерживать цены на социально значимые товары. В свое время запрет на реализацию пива через киоски повлек за собой закрытие почти 100 тысяч нестационарных торговых объектов. Сегодня на долю ИП, реализующих продукцию компании, приходится не менее 37 процентов нашего общего объема. В текущих экономических реалиях подобный запрет неуместен, вреден и может привести к росту социальной напряженности.

В свою очередь Министерство торговли и предпринимательства РМ призывает бизнесменов не драматизировать ситуацию. Причина очевидна: пока нет официальных документов или решений на сей счет, да и будут ли они вообще - неизвестно. Отмечается лишь, что нужна предварительная консультация с регионами и бизнесом, непосредственно работающим в данной сфере. С одной стороны, должен существовать механизм, позволяющий предотвращать махинации разного рода. С другой - действия эти должны быть аккуратными и выверенными, поскольку ни в коей мере нельзя допустить ущемления предпринимательской активности. Крайности в таких вопросах не просто нежелательны, но и вредны. Тогда как разумный компромисс пойдет на пользу всем сторонам.

Андрей КРИВОВ

