Владислав Коновалов: «В новогодние праздники многие горожане о квартплате забывают»

Администрация городского округа Саранск совместно с управляющими компаниями города большое внимание уделяет работе с должниками за жилищно-коммунальные услуги. В мероприятия по взысканию задолженности с населения активно включился и «Саранский расчетный центр». О проделанной в этом направлении работе рассказывает директор «Саранского расчетного центра» Владислав Коновалов.

- Владислав Владимирович, как на сегодняшний день обстоят дела с должниками за жилищно-коммунальные услуги у нас в городе?

- Мы начисляем плату за ЖКУ по 114,5 тыс. лицевым счетам, открытым на жилые помещения жителей Саранска. Сумма просроченной задолженности за ЖКУ по всем управляющим компаниям на 1 ноября текущего года составляет более 549 млн рублей.

- Сумма немалая. Но не наметилась ли тенденция к сокращению общей задолженности?

- В летние месяцы плата населения за ЖКУ уменьшается, в зимние - возрастает. Это связано с начислением платы за отопление, которое составляет порядка 40% от совокупного платежа. «Провальным» по оплате всегда считается январь. На этот месяц приходится значительное количество выходных и праздничных дней. В этот период горожане, как правило, расходуют денежные средства не на оплату жилищно-коммунальных услуг. В новогодние праздники многим горожанам думать о прозе жизни, видимо, не хочется… А зря! Войти, так сказать, в колею потом довольно сложно.

- Но задолженность задолженности рознь. Сколько, например, сегодня семей в Саранске имеют задолженность более 100 тыс. рублей?

- По 1526 лицевым счетам долг за ЖКУ превышает 100 тысяч рублей. Причем 160 квартир из них имеют задолженность более 300 тысяч рублей и 13 квартир - больше 500 тысяч.

- Владислав Владимирович, для таких неплательщиков предназначены платежки красного цвета. Красный, как мы знаем, цвет опасности. Оправдывает эта мера свое назначение?

- Квитанции на красной бумаге для должников мы начали печатать с ноября 2014 года. Как показывает практика, цвет квитанции все же влияет на процент оплаты. Квитанции на красной бумаге должниками оплачиваются чаще. Каждый месяц мы печатаем около 10 тысяч цветных квитанций, и почти половина из них оплачивается. Средняя сумма оплаты в месяц по таким квитанциям 24 миллиона рублей.

- Ну а как в целом можно охарактеризовать ежемесячную собираемость квартплаты с населения?

- Ежемесячно жители Саранска оплачивают около 98% от выставленной суммы. Это достаточно высокий процент! Однако нужно понимать, что оставшиеся 2% - это довольно внушительная сумма. Среднее начисление платы за ЖКУ в зимний месяц составляет около 400 миллионов рублей. Соответственно, задолженность в 2% может доходить до 8 миллионов рублей в месяц.

- Действенны ли, на ваш взгляд, меры, которые применяются администрациями районов и управляющими компаниями в работе с должниками?

- На законодательном уровне проводится большая работа в целях уменьшения задолженности населения за ЖКУ. С 2016 года изменились размер и порядок расчета пени на просроченную задолженность. В течение 30 дней с момента окончания срока оплаты пени начисляться не будут, с 31-го дня размер пени будет составлять 1/300 ставки рефинансирования, с 91-го дня - 1/130 ставки рефинансирования. Пени начислят за каждый день просрочки на сумму долга до момента его погашения. На сегодняшний день ставка рефинансирования составляет 10%.

Стоит еще добавить, что в Гражданский процессуальный кодекс РФ внесены существенные изменения, позволяющие взыскивать задолженность за ЖКУ посредством судебных приказов. Заявления о выдаче судебных приказов рассматриваются судами без вызова сторон, что в значительной степени упрощает и ускоряет взыскание задолженности.

- Спасибо за полезную информацию. Надеемся, что она не останется без внимания горожан и каждый почерпнет в ней что-то важное для себя!